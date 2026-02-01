क्या आप जानते हैं? राजस्थान में यहां 50 साल पहले बिना ट्रेन रोके बनाया था पुल, आज आधुनिक दौर में भी हो रही देरी

पुल के निर्माण इतिहास को खोजते हुए लेखक प्रभाशंकर उपाध्याय की मुलाकात स्व. श्रीनारायण ठेकेदार के पोते विशाल कुमावत से हुई। विशाल बताते हैं कि कोटा स्थित डीआरएम कार्यालय में उनके दादाजी से पूछा गया था कि कार्य के लिए कितने दिन का ब्लॉक चाहिए, जिस पर उन्होंने स्पष्ट कहा था ‘‘इस काम के लिए ब्लॉक की कोई आवश्यकता नहीं है।’’ आज भी पुल के मध्य ट्रैफिक पुलिस की गुमटी के पास लगी धुंधली पट्टिका पर श्रीनारायण ठेकेदार का नाम देखा जा सकता है।