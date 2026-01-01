30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर

image

Subhash Mishra

Jan 30, 2026

सवाईमाधोपुर. जिला कारागृह का निरीक्षण करते न्यायिक अ​धिकारी।

सवाईमाधोपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के आदेश की पालना में शुक्रवार को जिला एवं सेशन न्यायाधीश देवेंद्र दीक्षित, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव समीक्षा गौतम और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आशुतोष सिंह आढ़ा ने जिला कारागृह का औचक निरीक्षण किया।निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल नियम 2022 के तहत बंदियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इसमें पीने योग्य पानी की व्यवस्था, स्टोरेज टैंक की साफ-सफाई, वॉटर एनालिसिस रिपोर्ट, स्नानागार और शौचालयों की स्थिति, कपड़े धोने के लिए साबुन और डिटर्जेंट की आपूर्ति, बैरकों की साफ-सफाई और बंदियों के अनुपात में टॉयलेट की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण में बंदियों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। इन समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए जिला कारागृह के उपाधीक्षक बिहारीलाल को निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बंदियों की बुनियादी सुविधाओं में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवश्यक सुधार तुरंत किए जाएं। इस मौके पर चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय सिंह राजावत और पीएलवी रणवीर चौधरी भी मौजूद रहे।

Updated on:

30 Jan 2026 07:23 pm

Published on:

30 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / जेल में सुविधाओं की पड़ताल, न्यायाधीश ने दिए सुधार के आदेश
