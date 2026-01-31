Ranthambore: एकता कपूर को भाया जंगल सफारी का रोमांच, बाघिन रिद्धि और शावकों की अठखेलियों ने मन मोहा

एकता कपूर गुरुवार शाम रणथंभौर पहुंची और पांच सितारा होटल में ठहरी। उन्होंने रणथंभौर के जोन नंबर 4 में शुक्रवार शाम की पारी में टाइगर सफारी की। इस दौरान एकता कपूर ने बाघिन रिद्धि व उसके शावकों को अठखेलियां करते देख खासी रोमांचित नजर आई।