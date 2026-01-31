Ranthambore: एकता कपूर को भाया जंगल सफारी का रोमांच, बाघिन रिद्धि और शावकों की अठखेलियों ने मन मोहा

रणथम्भौर पार्क भ्रमण पर जाती एकता कपूर व अन्य। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। फिल्म व टीवी सीरियल्स निर्माता एकता कपूर ने शुक्रवार को रणथम्भौर में टाइगर सफारी का लुत्फ लिया। इस दौरान उन्होंने बाघिन रिद्धि व उसकी शावकों के दीदार किए।
एकता कपूर गुरुवार शाम रणथंभौर पहुंची और पांच सितारा होटल में ठहरी। उन्होंने रणथंभौर के जोन नंबर 4 में शुक्रवार शाम की पारी में टाइगर सफारी की। इस दौरान एकता कपूर ने बाघिन रिद्धि व उसके शावकों को अठखेलियां करते देख खासी रोमांचित नजर आई।
उन्होंने अपने कमरे में भी इन पलों को कैद कर लिया। सफारी के दौरान उन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व के प्राकृतिक सुंदरता को भी निहारा और इसकी जमकर तारीफ की।
