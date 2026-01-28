राजस्थान में आसमान से बरसे ओलों ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, कई जगह शत-प्रतिशत तक नुकसान

वहीं टोडरा उपतहसील के 10 से 15 गांव भी ओलावृष्टि की चपेट में आ गए। ग्राम पंचायत चितारा की प्रशासक निर्मल कंवर ने बताया कि दौलाडा, चितारा, करमापुर, गढ़ी, खानपुर, बलवनखुर्द, किशनपुरा, रामनगर, श्योपुरा, महुआपुरा और मुद्राहेड़ी सहित कई गांवों में फसलें जमीन पर बिछ गई। प्रशासक ने राज्य सरकार से प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल गिरदावरी कराकर फसल नुकसान का वास्तविक व पारदर्शी आंकलन करने की मांग की।