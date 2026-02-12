Rajasthan: बाढ़ त्रासदी से उजड़े राजस्थान के इस गांव की बदलेगी तस्वीर, 5 माह बाद 75 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा

जिले में 29 अगस्त को बाढ़ के चलते जड़ावता सहित कई गांव में जड़ सहित अमरूदों बगीचे पानी में बह गए। लोगों के घर तक ढह गए थे और पशुपालन व खेतीबाड़ी पर भी जान माल का नुकसान हुआ था। इस मुद्दे को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। बाढ़ के बाद हालातों के जायता लेने के लिए कृषि मंत्री डॉॅ किरोड़ीलाल मीणा भी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान किसानों के 470 हैक्टेयर क्षेत्र में अमरूदो के बगीचे पूरी तरह नष्ट हो गए थे। इससे किसानों को करोड़ो रुपए का नुकसान हुआ था। अब इस बार बजट में 75 करोड़ के राहत पैकेज से प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।