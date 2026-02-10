10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Ranthambore: देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना रणथम्भौर, जहां दिव्यांगों के लिए खास सफारी

Ranthambore Tiger Reserve: रणथम्भौर यूं तो देश के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है और पर्यटकों की पहली पसंद भी है। अब हमारे रणथम्भौर की प्रसिद्धी में एक तमगा और जुड़ गया है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Feb 10, 2026

Ranthambhore

रणथम्भौर में दिव्यांगों के लिए तैयार किया गया विशेष पर्यटन वाहन। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर यूं तो देश के प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व में से एक है और पर्यटकों की पहली पसंद भी है। अब हमारे रणथम्भौर की प्रसिद्धी में एक तमगा और जुड़ गया है। रणथम्भौर अब देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बन गया है, जहां दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार के पर्यटक वाहन का संचालन किया जाएगा।

होटेलियर बालेन्दु सिंह ने दिव्यांगों के लिए विशेष प्रकार का पर्यटक वाहन विकसित किया है। वन विभाग की ओर से वाहन का ट्रायल भी किया जा चुका है। साथ ही वाहन को पार्क भ्रमण पर जाने की अनुमति भी जारी कर दी है। ऐसे में सूत्रों की मानें तो आगामी पर्यटन सीजन से रणथम्भौर में दिव्यांगों के लिए वाहन का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा।

जिप्सी को मोडिफाइड कर किया विकसित

बालेन्दु सिंह ने जिप्सी को मोडिफाइड कराकर उसे दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष रूप दिया गया है। इस जिप्सी में एक व्हीलचेयर फिट की गई है। साथ ही व्हीलचेयर में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी लगाया गया है। जिसकी सहायता से जिप्सी को रैम्प पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। साथ ही जिप्सी में सीटों को फोल्ड करने की सुविधा भी दी गई है। ताकि, दिव्यांग पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। साथ् ही सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट का प्रबंध भी किया गया है।

ऐसे मिली प्रेरणा

बालेन्दु सिंह ने बताया कि वह भी दिव्यांग हैं और रणथम्भौर में कई बार बड़ी संख्या में दिव्यांग पर्यटक भी भ्रमण के लिए आते है, लेकिन शारीरिक कमजोरी के कारण उन्हें रणथम्भौर भ्रमण पर जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई पर्यटक तो बिना रणथम्भौर भ्रमण किए ही वापस लौट जाते है।

इससे रणथम्भौर की छवि भरी खराब होती है और आय में भी गिरावट होती है। उन्होंने विदेशों में इस प्रकार का प्रयोग देखा तो उनके मन में दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष पर्यटन वाहन विकसित करने का विचार आया और उन्होंने व्हीलचेयर वाली जिप्सी को विकसित कराया, ताकि दिव्यांग पर्यटक भी आसानी से भ्रमण पर जा सके।

एक नजर विशेष पर्यटन वाहन पर

  • जिप्सी में दिव्यांगों के लिए रैम्प बनाई गई है।
  • रैम्प में बिजली का स्विच लगा है।
  • बिजली की सहायता से आसानी से जिप्सी में प्रवेश कर सकता है
  • व्हीलचेयर में सीट बेल्ट की भी व्यवस्था।

इनका कहना है…

दिव्यांगों के लिए विभाग की ओर से एक विशेष वाहन को अनुमति दी गई है। इससे दिव्यांग पर्यटकों को भी सुविधा मिलेगी।-संजीव शर्मा उपवन संरक्षक पर्यटन , रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर।

ये भी पढ़ें

मध्यप्रदेश के CRPF कैंपस में मिला राजस्थान के जवान का कंकाल, 44 दिन से थे लापता; परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
राजसमंद
CRPF Jawan Nandkishore Bhim

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

रणथम्भोर नैशनल पार्क

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Ranthambore: देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना रणथम्भौर, जहां दिव्यांगों के लिए खास सफारी

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Murder: पहले साथ बैठकर पी बीड़ी, फिर कुल्हाड़ी से वार, महिला का काटा गला-पैर, अब चौंकाने वाला खुलासा

Murder, Murder in Sawai Madhopur, Murder of woman, Murder of woman in Sawai Madhopur, Murder for silver, Murder of woman for silver, मर्डर, मर्डर इन सवाई माधोपुर, महिला की हत्या, सवाई माधोपुर में महिला की हत्या, चांदी के लिए हत्या, चांदी के लिए महिला की हत्या
सवाई माधोपुर

खुशखबर… सवाईमाधोपुर से खाटूधाम के लिए रोडवेज की नई बस सेवा शुरू, करौली-जयपुर होते हुए गुजरेगी

Rajasthan-Roadways-1
सवाई माधोपुर

Rajasthan: पूर्व चेयरमैन हत्याकांड का आरोपी पंजाब में घर पहुंचते ही गिरफ्तार, 11 साल से पुलिस को दे रहा था चकमा

गिरफ्तार। पत्रिका फाइल फोटो
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: ओलावृष्टि से 47 गांवों में 90 प्रतिशत तक फसल खराब, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

crop damage
सवाई माधोपुर

खुशखबरी: पहली बार यहां दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज की डीलक्स बस, 50 हजार ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

Rajasthan Roadways
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.