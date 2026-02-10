Ranthambore: देश का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना रणथम्भौर, जहां दिव्यांगों के लिए खास सफारी

बालेन्दु सिंह ने जिप्सी को मोडिफाइड कराकर उसे दिव्यांग पर्यटकों के लिए विशेष रूप दिया गया है। इस जिप्सी में एक व्हीलचेयर फिट की गई है। साथ ही व्हीलचेयर में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच भी लगाया गया है। जिसकी सहायता से जिप्सी को रैम्प पर आसानी से चढ़ाया जा सकता है। साथ ही जिप्सी में सीटों को फोल्ड करने की सुविधा भी दी गई है। ताकि, दिव्यांग पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो। साथ् ही सुरक्षा की दृष्टि से सीट बेल्ट का प्रबंध भी किया गया है।