रणथम्भौर सफारी में मोबाइल फोन पर रोक, SC की गाइडलाइन के तहत वन विभाग का फैसला

रणथम्भौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षक (पर्यटन) संजीव शर्मा ने बताया कि यह कदम वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सफारी के दौरान रील, वीडियो और सेल्फी के लिए शोर-शराबा तथा जानवरों के बहुत करीब जाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।