30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

रणथम्भौर सफारी में मोबाइल फोन पर रोक, SC की गाइडलाइन के तहत वन विभाग का फैसला

Ranthambore National Park : रणथम्भौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वन विभाग ने पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

kamlesh sharma

Jan 30, 2026

Ranthambore National Park

रणथंभौर में बा​घ। पत्रिका: फाइल फोटो

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वन विभाग ने पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन की पालना में लिया गया है।

रणथम्भौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षक (पर्यटन) संजीव शर्मा ने बताया कि यह कदम वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सफारी के दौरान रील, वीडियो और सेल्फी के लिए शोर-शराबा तथा जानवरों के बहुत करीब जाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।

जानकारी के अनुसार, मोबाइल फोन के कारण पर्यटक फोटो और रील बनाने के लिए वन्यजीवों के नजदीक चले जाते हैं, जिससे सफारी गाड़ियां एक ही स्थान पर जमा हो जाती हैं। इससे न केवल जानवरों की स्वाभाविक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ जाता है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी वन विभाग ने गाइड और वाहन चालकों के लिए पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन विरोध के बाद उस आदेश को वापस ले लिया गया था। इस बार नियम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत लागू किया गया है, जिसे जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

रणथंभौर में थमीं सैलानियों की सांसें, आमने-सामने आए बाघ और बाघिन
सवाई माधोपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / रणथम्भौर सफारी में मोबाइल फोन पर रोक, SC की गाइडलाइन के तहत वन विभाग का फैसला
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सवाईमाधोपुर में स्वच्छता अभियान तेज, नियम तोड़े तो मौके पर होगा जुर्माना

सवाईमाधोपुर नगरपरिषद
सवाई माधोपुर

जेल में सुविधाओं की पड़ताल, न्यायाधीश ने दिए सुधार के आदेश

सवाई माधोपुर

राजस्थान में आसमान से बरसे ओलों ने किसानों की मेहनत पर फेरा पानी, कई जगह शत-प्रतिशत तक नुकसान

rajasthan hail storm
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Firing: खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई, टेम्पो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

firing, firing in Sawai Madhopur, firing in Rajasthan, prisoner opened fire, Sawai Madhopur news, Rajasthan news, फायरिंग, फायरिंग इन सवाईमाधोपुर, फायरिंग इन राजस्थान, कैदी ने की फायरिंग, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
सवाई माधोपुर

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां कब बनेगी 158KM लंबी सड़क? 5 साल पहले 92 करोड़ मंजूर, फिर भी क्यों अटका काम

Rajasthan road project delayed
सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.