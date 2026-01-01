रणथम्भौर सफारी में मोबाइल फोन पर रोक, SC की गाइडलाइन के तहत वन विभाग का फैसला

रणथंभौर में बाघ। पत्रिका: फाइल फोटो
सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर नेशनल पार्क भ्रमण पर जाने वाले पर्यटक अब सफारी के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। वन विभाग ने पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन की पालना में लिया गया है।
रणथम्भौर बाघ परियोजना के उपवन संरक्षक (पर्यटन) संजीव शर्मा ने बताया कि यह कदम वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि सफारी के दौरान रील, वीडियो और सेल्फी के लिए शोर-शराबा तथा जानवरों के बहुत करीब जाने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए।
जानकारी के अनुसार, मोबाइल फोन के कारण पर्यटक फोटो और रील बनाने के लिए वन्यजीवों के नजदीक चले जाते हैं, जिससे सफारी गाड़ियां एक ही स्थान पर जमा हो जाती हैं। इससे न केवल जानवरों की स्वाभाविक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ जाता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी वन विभाग ने गाइड और वाहन चालकों के लिए पार्क भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन विरोध के बाद उस आदेश को वापस ले लिया गया था। इस बार नियम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत लागू किया गया है, जिसे जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
