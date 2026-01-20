रणथंभौर में थमीं सैलानियों की सांसें, आमने-सामने आए बाघ और बाघिन

रोमांच उस समय और बढ़ गया, जब एक बाघ ने बाघिन को चुनौती देते हुए पर्यटक वाहनों के बीच से दौड़ लगाकर दूसरी ओर छलांग लगा दी। बाघिन ने भी चुनौती स्वीकार की और बाघ का पीछा करते हुए दूसरी तरफ जा पहुंची। वहां मौजूद दूसरे बाघ ने पहले बाघ को दहाड़ मारकर लड़ने की चुनौती दी। हालांकि, बाघिन के घबराकर बैठ जाने से दोनों बाघों के बीच संभावित टकराव टल गया।