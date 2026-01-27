Sawaimadhopur Firing: खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई, टेम्पो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

सूत्रों के अनुसार टेम्पो चालक उत्तम मीणा (27) बालेर रोड पर टेम्पो लेकर जा रहा था। इसी दौरान परसीपुरा मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने खुद को सतीश गुर्जर बताते हुए टेम्पो के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रास्ता रोक लिया। बताया गया कि कच्चे रास्ते पर साइड नहीं देने को लेकर विवाद हो गया और टेम्पो के मोटरसाइकिल से हल्का छू जाने पर बदमाश ने कमर से देशी कट्टा निकालकर उत्तम के हाथ पर फायर कर दिया।