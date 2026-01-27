27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawaimadhopur Firing: खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई, टेम्पो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

सवाईमाधोपुर के खण्डार थाना क्षेत्र में खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई का मामला सामने आया, जहां मामूली विवाद में टेम्पो चालक को गोली मार दी गई।

less than 1 minute read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

firing, firing in Sawai Madhopur, firing in Rajasthan, prisoner opened fire, Sawai Madhopur news, Rajasthan news, फायरिंग, फायरिंग इन सवाईमाधोपुर, फायरिंग इन राजस्थान, कैदी ने की फायरिंग, सवाईमाधोपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

एआई तस्वीर

सवाईमाधोपुर। खण्डार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात खुलेआम फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खुली जेल से फरार बताए जा रहे बदमाश ने मामूली विवाद के बाद टेम्पो चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।

कट्टे से फायरिंग

सूत्रों के अनुसार टेम्पो चालक उत्तम मीणा (27) बालेर रोड पर टेम्पो लेकर जा रहा था। इसी दौरान परसीपुरा मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने खुद को सतीश गुर्जर बताते हुए टेम्पो के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रास्ता रोक लिया। बताया गया कि कच्चे रास्ते पर साइड नहीं देने को लेकर विवाद हो गया और टेम्पो के मोटरसाइकिल से हल्का छू जाने पर बदमाश ने कमर से देशी कट्टा निकालकर उत्तम के हाथ पर फायर कर दिया।

हाथ की हड्डी टूटी

गोली चालक के हाथ में फंस गई, जिससे हड्डी टूट गई। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सवाई माधोपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने आगे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी है।

यह वीडियो भी देखें

घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। मंगलवार को लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने और खुली जेल प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि बदमाश की पहचान हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है।

ये भी पढ़ें

IMD Rain Alert: किसी भी वक्त पलटी मार सकता है मौसम, बारिश-ओले-तूफानी हवा का ट्रिपल अलर्ट, IMD ने कर दी भविष्यवाणी
जयपुर
Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Hailstorm Alert in Rajasthan, Strong Wind Alert in Rajasthan, Thunderstorm Alert in Rajasthan, Western Disturbance, Western Disturbance Alert, Western Disturbance Alert in Rajasthan, IMD Western Disturbance Alert, Rain Alert in Bharatpur, Rain Alert in Baran, Rain Alert in Kota, Rain Alert in Karauli, Rain Alert in Sawaimadhopur, Rain Alert in Jaipur, Rain Alert in Alwar, Rain Alert in Dholpur, Rain Alert in Tonk, Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Bhilwara, Rain Alert in Chittorgarh, Rain Alert in Bundi, Rain Alert in Jhalawar, Rain Alert in Dausa, IMD Rain Alert, Village Weather, My Village Weather, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, ओलावृष्टि अलर्ट इन राजस्थान, तेज हवा अलर्ट इन राजस्थान, वज्रपात अलर्ट इन राजस्थान, पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट, रेन अलर्ट इन भरतपुर, रेन अलर्ट इन बारां, रेन अलर्ट इन कोटा, रेन अलर्ट इन करौली, रेन अलर्ट इन सवाईमाधोपुर, रेन अलर्ट इन जयपुर, रेन अलर्ट इन अलवर, रेन अलर्ट इन धौलपुर, रेन अलर्ट इन टोंक, रेन अलर्ट इन अजमेर, रेन अलर्ट इन भीलवाड़ा, रेन अलर्ट इन चित्तौड़गढ़, रेन अलर्ट इन बूंदी, रेन अलर्ट इन झालावाड़, रेन अलर्ट इन दौसा, आईएमडी रेन अलर्ट, गांव का मौसम, मेरे गांव का मौसम

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Jan 2026 05:46 pm

Published on:

27 Jan 2026 05:43 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawaimadhopur Firing: खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई, टेम्पो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Road News: राजस्थान में यहां कब बनेगी 158KM लंबी सड़क? 5 साल पहले 92 करोड़ मंजूर, फिर भी क्यों अटका काम

Rajasthan road project delayed
सवाई माधोपुर

Ranthambore National Park: रणथंभौर नेशनल पार्क में भालू के सामने टाइगर ने किया सरेंडर, VIDEO हो रहा वायरल

Ranthambore National Park, Ranthambore National Park video, bear tiger fight, bear tiger fight video, bear tiger fight viral video, Sawaimadhopur news, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क वीडियो, भालू टाइगर फाइट, भालू टाइगर फाइट वीडियो, भालू टाइगर फाइट वायरल वीडियो, सवाईमाधोपुर न्यूज
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर: बरनाला तहसील के तहसीलदार निलंबित, जानिए वजह

Board of Revenue for Rajasthan
सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: युवक की संदिग्ध मौत के बाद थाने के बाहर फूटा आक्रोश, जहर देकर हत्या का आरोप; गिरफ्तारी की मांग पर धरना-प्रदर्शन

Chauth ka Barwara police station
सवाई माधोपुर

सवाई माधोपुर में भारी बवाल: डूंगरी बांध के विरोध में जुटे ग्रामीण, पुलिस पर किया पथराव; हाईवे बना छावनी

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.