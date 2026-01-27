Sawaimadhopur Firing: खुली जेल से फरार आरोपी की दबंगई, टेम्पो चालक को गोली मारी, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

एआई तस्वीर
सवाईमाधोपुर। खण्डार थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात खुलेआम फायरिंग की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खुली जेल से फरार बताए जा रहे बदमाश ने मामूली विवाद के बाद टेम्पो चालक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल चालक को प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है।
सूत्रों के अनुसार टेम्पो चालक उत्तम मीणा (27) बालेर रोड पर टेम्पो लेकर जा रहा था। इसी दौरान परसीपुरा मोड़ के पास एक मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने खुद को सतीश गुर्जर बताते हुए टेम्पो के आगे मोटरसाइकिल लगाकर रास्ता रोक लिया। बताया गया कि कच्चे रास्ते पर साइड नहीं देने को लेकर विवाद हो गया और टेम्पो के मोटरसाइकिल से हल्का छू जाने पर बदमाश ने कमर से देशी कट्टा निकालकर उत्तम के हाथ पर फायर कर दिया।
गोली चालक के हाथ में फंस गई, जिससे हड्डी टूट गई। घायल की हालत गंभीर होने पर उसे सवाई माधोपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने आगे उपचार के लिए जयपुर रेफर कर दिया। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी की तलाश तेज कर दी है।
यह वीडियो भी देखें
घटना के बाद ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जताया। मंगलवार को लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर फरार आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने और खुली जेल प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस का कहना है कि बदमाश की पहचान हो चुकी है और उसे गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग