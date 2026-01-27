IMD Rain Alert: किसी भी वक्त पलटी मार सकता है मौसम, बारिश-ओले-तूफानी हवा का ट्रिपल अलर्ट, IMD ने कर दी भविष्यवाणी

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मंगलवार को इसका अधिकतम असर दिखने की संभावना है। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के प्रबल संकेत हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के भीतर भरतपुर, बारां, कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि व तेज सतही हवा (30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा) को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।