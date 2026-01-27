27 जनवरी 2026,

जयपुर

IMD Rain Alert: किसी भी वक्त पलटी मार सकता है मौसम, बारिश-ओले-तूफानी हवा का ट्रिपल अलर्ट, IMD ने कर दी भविष्यवाणी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदल गया है और कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि व तेज हवा का दौर शुरू होने की संभावना बनी हुई है।

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Jan 27, 2026

IMD Rain Alert- File photo- Patrika

जयपुर। राजस्थान में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्रों में बने परिसंचरण तंत्र और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का दौर शुरू हो सकता है।

यहां ऑरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग जयपुर के अनुसार पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में मंगलवार को इसका अधिकतम असर दिखने की संभावना है। कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग के विभिन्न जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के प्रबल संकेत हैं। वहीं मौसम विभाग ने आगामी तीन घंटों के भीतर भरतपुर, बारां, कोटा, करौली, सवाईमाधोपुर और आसपास के क्षेत्रों में आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि व तेज सतही हवा (30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा) को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

तेज हवा का येलो अलर्ट

वहीं जयपुर, अलवर, धौलपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, झालावाड़ और दौसा जिलों में मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और 20-30 किलोमीटर प्रतिघंटा की तेज हवा के लिए येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 28 जनवरी से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के बावजूद उत्तरी हवाओं के चलते तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट हो सकती है।

फिर आएगा पश्चिमी विक्षोभ

वहीं 29-30 जनवरी को कहीं-कहीं घना कोहरा और सुबह के समय ठंड में इजाफा होने की भी संभावना जताई गई है। इसके बाद 31 जनवरी और 1 फरवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसके प्रभाव से राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश का दौर फिर से शुरू हो सकता है।

