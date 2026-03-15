Jaipur Crime: गृहक्लेश का खौफनाक अंत, पति ने पत्नी को मनाकर बुलाया और उतार दिया मौत के घाट

पुलिस के अनुसार, मूलतः बिहार के मोतिहारी निवासी आरोपी रविंद्र कुमार (30) अपनी पत्नी सुशीला (26) और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता है। शुक्रवार को पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद सुशीला अपने बच्चों को लेकर पास ही रहने वाली अपनी बड़ी बहन के घर चली गई थी। शनिवार सुबह रविंद्र ने सुशीला से माफी मांगी और उसे घर ले आया। सुशीला ने घर आकर दोपहर का खाना भी बनाया, लेकिन इसके कुछ ही देर बाद रविंद्र ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।