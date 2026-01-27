UGC New Guidelines : यूजीसी के नए नियम पर मचा बवाल, करणी सेना ने चेताया, राजस्थान में एस-4 का हुआ गठन, जानिए क्यों?

इसी बीच राजस्थान के यूजीसी के कदम के खिलाफ एस-4 का गठन हुआ है। जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ संगठन एक साथ आए हैं। इस बीच स्वामी आनंद स्वरुप ने X पर एक वीडियो पोस्ट लिखा कि जयपुर में समस्त करणी सेना, कायस्थ महासभा, ब्राह्मण संगठनों और वैश्य संगठनों के साथ मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम होगा सवर्ण समाज समन्वय समिति, जो देश भर में काम करने वाले समस्त सवर्ण संगठनों (सामान्य श्रेणी) के बीच समन्वय बनाने के लिए कार्य करेगी । जरूरत है आज की यदि सभी सवर्ण संगठन एक नहीं हुवे तो पतन निश्चित होगा और यदि एक हो गए तो धनानंद का विनाश हो जाएगा।