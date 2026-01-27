27 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

UGC New Guidelines : यूजीसी के नए नियम पर मचा बवाल, करणी सेना ने चेताया, राजस्थान में एस-4 का हुआ गठन, जानिए क्यों?

UGC New Guidelines : राजस्थान में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मच गया है। करणी सेना व मारवाड़ राजपूत महासभा ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताया। करणी सेना ने कहा यह कानून सवर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। इसी बीच राजस्थान में यूजीसी के कदम के खिलाफ एस-4 का गठन किया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

UGC New Guidelines sparked controversy Karni Sena issued warning know why formed S-4 in Rajasthan

फाइल फोटो पत्रिका

UGC New Guidelines : राजस्थान में यूजीसी के नए नियम को लेकर बवाल मच गया है। करणी सेना व मारवाड़ राजपूत महासभा ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताया। करणी सेना के जोधपुर अध्यक्ष मानसिंह मेड़तिया ने कहा, यह कानून सवर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जल्द रणनीति बनाकर प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

नया कानून झूठे मामलों में फंसा सकता - मारवाड़ राजपूत महासभा

यूजीसी के नए नियम को मारवाड़ राजपूत महासभा के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा ने पूरी तरह गलत बताया और कहा, इस नियम में सवर्ण समाज को दबाया जा रहा है। यदि जल्द बदलाव नहीं हुआ तो हम आंदोलन करेंगे। हनुमान सिंह खांगटा ने आगे कहा, जनरल होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह कानून हमें झूठे मामलों में फंसा सकता है।

राजस्थान में एस-4 का गठन

इसी बीच राजस्थान के यूजीसी के कदम के खिलाफ एस-4 का गठन हुआ है। जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य और कायस्थ संगठन एक साथ आए हैं। इस बीच स्वामी आनंद स्वरुप ने X पर एक वीडियो पोस्ट लिखा कि जयपुर में समस्त करणी सेना, कायस्थ महासभा, ब्राह्मण संगठनों और वैश्य संगठनों के साथ मिलकर एक समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम होगा सवर्ण समाज समन्वय समिति, जो देश भर में काम करने वाले समस्त सवर्ण संगठनों (सामान्य श्रेणी) के बीच समन्वय बनाने के लिए कार्य करेगी । जरूरत है आज की यदि सभी सवर्ण संगठन एक नहीं हुवे तो पतन निश्चित होगा और यदि एक हो गए तो धनानंद का विनाश हो जाएगा।

केंद्र सरकार कर सकती है संशोधन

जोधपुर के वरिष्ठ शिक्षाविद प्रो. डॉ. क्षितिज महर्षि ने कहा लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सबको है, पर यूजीसी-2026 को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। यह गाइडलाइन देशभर के पिछले 5 साल के आंकड़ों के अध्ययन के बाद लाया गया है। अगर भविष्य में इसमें बदलाव की जरूरत पड़ी, तो केंद्र सरकार उसमें संशोधन कर सकती है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि संग बारिश का डबल अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा
जयपुर
Weather Update Rajasthan 16 districts rain and hailstorms double alert today 30-40 KMPH speed winds expected to blow

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Jan 2026 01:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / UGC New Guidelines : यूजीसी के नए नियम पर मचा बवाल, करणी सेना ने चेताया, राजस्थान में एस-4 का हुआ गठन, जानिए क्यों?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

किड्स कॉर्नर: चित्र देखो कहानी लिखो 63 …. बच्चों की लिखी रोचक कहानियां परिवार परिशिष्ट (21 जनवरी 2026) के पेज 4 पर किड्स कॉर्नर में चित्र देखो कहानी लिखो 63 में भेजी गई कहानियों में ये कहानियां सराहनीय रही हैं।

समाचार

Rajasthan Weather: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, इन 8 जिलों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले; जानें आगे कैसा रहेगा मौसम

Rajasthan Weather Update
जयपुर

जयपुर में विधानसभा के सामने थार का तांडव: बगल में महिला और हाथ में मोबाइल पर बात करते मचाया कोहराम, 4 गाड़ियों को रौंदा

Jaipur Thar Car Accident
जयपुर

आपकी बात: बच्चों के साथ बुलिंग जैसी घटनाएं न हों, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ओपिनियन

जयपुर में किराए की लग्जरी कार का चलन, स्टेटस सिंबल के टशन में जोखिम की रफ्तार जानलेवा

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.