जयपुर

Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि संग बारिश का डबल अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Update : मौसम विभाग ने आज डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 16 जिलों में तीन घंटे में बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 27, 2026

Weather Update Rajasthan 16 districts rain and hailstorms double alert today 30-40 KMPH speed winds expected to blow

फाइल फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 27 जनवरी को डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 16 जिलों में तीन घंटे में बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, सीकर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। ​साथ ही इस दौरान तेज सतही हवा 30-40 KMPH चलने की संभावना है।

राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट

इसके साथ ​ही मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़ जिले और आस-पास के क्षेत्र में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं-कहीं पर तेज हवा 20-30 KMPH की गति से चलने की संभावना है।

31 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस होगा एक्टिव

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके साथ ही कई ​स्थानों पर सर्द हवाएं चलेंगी। पर 31 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा। इसके असर से प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में बादल छा सकते और कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

ठंडी तेज हवा से सिरहन, बारिश की संभावना

पहाड़ों की बर्फबारी का असर जयपुर में देखने को मिला रहा है। मंगलवार को सुबह से तेज हवा चल रही है। ठंडी हवा ने सिरहन पैदा कर दी है। मौसम विभाग का सुबह 7 बजे तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वैसे जयपुर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार आज आसमान पर बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की संभावना है। जयपुर में सोमवार सुबह‑सुबह गलता जी और आसपास के ऊंचाई वाले इलाकों में वाहनों, घरों और पेड़ों पर बर्फ की पतली परत जमी देखी गई।

Published on:

27 Jan 2026 07:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि संग बारिश का डबल अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

