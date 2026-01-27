Weather Update : राजस्थान के 16 जिलों में आज ओलावृष्टि संग बारिश का डबल अलर्ट, 30-40 KMPH रफ्तार से चलेगी हवा

Weather Update : मौसम विभाग ने आज 27 जनवरी को डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 16 जिलों में तीन घंटे में बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जिसके तहत सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, सीकर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। ​साथ ही इस दौरान तेज सतही हवा 30-40 KMPH चलने की संभावना है।