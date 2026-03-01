LPG Cylinder: गैस किल्लत के बीच बड़ी खबर, जयपुर में 83 सिलेंडर जब्त, छापेमारी में बड़ा खुलासा

जिला रसद अधिकारी चारण के नेतृत्व में विशेष प्रवर्तन दल ने एयरपोर्ट रोड, सांगानेर क्षेत्र में चील गाड़ी रेस्टोरेंट के पास दबिश दी। कार्रवाई के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों से व्यावसायिक सिलेण्डरों में अवैध रिफिलिंग कर कालाबाजारी किए जाने की पुष्टि हुई। मौके से 14 व्यावसायिक एवं 69 घरेलू गैस सिलेंडर और एक पिकअप वाहन जब्त किया गया। जांच के दौरान लगभग 15 घरेलू सिलेण्डरों में लगभग 2 किलोग्राम गैस कम पाई गई। मौके पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी (एलएमओ) को बुलाकर जांच भी करवाई गई। इस अवैध गतिविधि में संलिप्त दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई।