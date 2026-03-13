LPG Shortage: घरेलू गैस की कालाबाजारी, 1 सिलेंडर की कीमत 2000 रुपए, एलपीजी संकट पर आया प्रशासन नया आदेश

अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जिला रसद अधिकारी (डीएसओ) की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस यूनिट का गठन किया गया है। यह यूनिट अवैध भंडारण, अवैध रिफिलिंग तथा कालाबाजारी पर 24 घंटे निगरानी रखेगी। साथ ही संभावित अवैध रिफिलिंग स्थलों का नियमित निरीक्षण भी किया जाएगा। घरेलू गैस से संबंधित शिकायतों के लिए संचालित कंट्रोल रूम की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से अपील की गई कि गैस आपूर्ति से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना 112, 181, 0291-2650349, 2650350 तथा 1445 हेल्पलाइन नंबरों पर दी जा सकती है।