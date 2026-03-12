निगहबान- नहरों की सांसें टूटी तो तड़प उठा सागर

दूसरी नहर बुझावड़ गांव के दो बांधों से शुरू होकर कदमखंडी मार्ग से जलाशय तक आती थी। इसका अधिकांश हिस्सा भी क्षतिग्रस्त और अवरुद्ध है। जलग्रहण क्षेत्र और बहाव क्षेत्र में निर्माण कानूनन अपराध है, फिर भी अतिक्रमण और मलबा डालने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो प्रशासनिक उदासीनता की ओर इशारा करती हैं। वर्ष 1935-36 में तत्कालीन शासक महाराजा उम्मेद सिंह का यह जलाशय उस समय की इंजीनियरिंग और जल-प्रबंधन दृष्टि का उत्कृष्ट उदाहरण था। लगभग 315-348 एमसीएफटी पानी की भराव क्षमता, 30 फीट की अधिकतम गहराई और 2.5 किमी लंबाई-चौड़ाई वाला यह जलाशय गेज 38 फीट तक पहुंचने की क्षमता रखता है। आज यह जलाशय पूरी तरह वर्षा पर निर्भर है, इसका जलग्रहण क्षेत्र ही क्षतिग्रस्त हो गया है तो इसके जिम्मेदार कोई और नहीं जोधपुर के वाशिंदे ही हैं।