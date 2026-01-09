राजस्थान में बीजेपी नेता की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबा

Tractor Trolley Overturned: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 30 वर्षीय नरेश सोलंकी की मौत हो गई। नरेश सोलंकी बीजेपी बोरखेड़ा मंडल के मंत्री थे। हादसा नरेश और उनके पिता ट्रैक्टर-ट्रॉली में आलू लेकर सब्जी मंडी जाने के दौरान हुआ। अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गया और पलट गई, जिससे नरेश ट्रॉली के नीचे दब गए।