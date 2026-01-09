राजस्थान में बीजेपी नेता की भीषण सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, आलू से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दबा

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Tractor Trolley Overturned: कोटा के बोरखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित अर्जुनपुरा गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 30 वर्षीय नरेश सोलंकी की मौत हो गई। नरेश सोलंकी बीजेपी बोरखेड़ा मंडल के मंत्री थे। हादसा नरेश और उनके पिता ट्रैक्टर-ट्रॉली में आलू लेकर सब्जी मंडी जाने के दौरान हुआ। अचानक ट्रैक्टर-ट्रॉली अनियंत्रित हो गया और पलट गई, जिससे नरेश ट्रॉली के नीचे दब गए।
पुलिस के अनुसार नरेश के पिता ट्रैक्टर चला रहे थे और नरेश ट्रॉली में आलू की बोरियों के ऊपर बैठे थे। जैसे ही ट्रैक्टर की गति बढ़ी, वह अनियंत्रित हो गया और ट्रॉली पलट गई। हादसे के बाद नरेश को गंभीर चोटें आईं और वह ट्रॉली के नीचे दब गए।
परिजन और स्थानीय लोग नरेश को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन उसकी हालत बिगड़ने पर उसे एमबीएस अस्पताल रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और उसके बाद मृतक के परिजनों को सौंप दिया।
