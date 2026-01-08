जिस बेटे को पिता ने दी किडनी, उसी ने अब SMS अस्पताल की छठी मंजिल से कूदकर की खुदकुशी; बेबस पिता का रो-रोकर बुरा हाल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह करीब 9:30 बजे हंसराज अचानक बिल्डिंग की रेलिंग के पास गया और नीचे कूद गया। छठी मंजिल से गिरकर वह नीचे पोर्च में आ गिरा। युवक के गिरने के बाद पोर्च में चारों तरफ खून ही खून फैल गया। सिर फटने से जगह-जगह मांस के टुकड़े फैल गए। तेज आवाज सुनते ही मौके पर मौजूद अस्पताल स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। गंभीर हालत में उसे तुरंत ट्रोमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।