Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर डोटासरा का हमला, भजनलाल सरकार पर लगाया बड़ा आरोप

डोटासरा का दावा है कि ओबीसी आयोग को साढ़े नौ माह से अधिक समय हो चुका है और अब रिपोर्ट तैयार होने की जानकारी मिल रही है, फिर भी सरकार आयोग से रिपोर्ट जारी करने में विलंब करवा रही है। इससे केंद्र से मिलने वाली लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि भी अटक सकती है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस मुद्दे को जन-जन तक ले जाएगी।