Jaipur: ड्राइविंग स्कूल की आड़ में ज्वैलर से 30 लाख के जेवर लूटने की साजिश बेनकाब , बाल अपचारी से कराई थी रैकी

Jeweller loot Jaipur: जयपुर शहर के प्रताप नगर इलाके में एक सप्ताह पहले हुई ज्वैलर से लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया। दो लुटेरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 300 ग्राम चांदी और 8 ग्राम सोने के जेवर बरामद किए गए। मामले में दो अन्य लुटेरों की तलाश जारी है। पुलिस हंसराज बैरवा और राज सीकरवार की तलाश में दबिश दे रही है। राज सीकरवार मूलतः मुरैना (मध्यप्रदेश) का रहने वाला है और फिलहाल प्रताप नगर में कार ड्राइविंग स्कूल चलाता है।