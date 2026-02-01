जयपुर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई: विद्याधर नगर-भट्टा बस्ती में 250 गाय पकड़ी, हिंगोनिया गोशाला भेजी

जयपुर। शहर में अवैध पशु डेयरियों और गो माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नगर निगम जयपुर ने सोमवार को विद्याधर नगर-भट्टा बस्ती क्षेत्र में अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान करीब 250 गायों को पकडक़र हिंगोनिया गोशाला भिजवाया गया । निगम के अनुसार, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गायों को पकड़े जाने की यह पहली बड़ी कार्रवाई है।