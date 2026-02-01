Jaipur: खाटूश्यामजी पदयात्रा में बड़ा हादसा; ध्वजा के गीले डंडे में करंट दौड़ने से पदयात्री की मौत, घर-परिवार में मचा कोहराम

सह पदयात्री उसे उठाकर हस्तेड़ा के राजकीय चिकित्सालय में ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया। बाद में उसे चौमूं के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हस्तेड़ा चौकी पुलिस ने चौमूं के उप जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजन को सौंप दिया गया। इसके बाद सभी पदयात्री यात्रा निरस्त कर रोजदा लौट गए। मृतक के घर परिवार में कोहराम मच गया। बाद में गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया।