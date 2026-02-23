Yamuna Water Project: DPR तक तैयार नहीं, फिर शेखावाटी तक कब आएगा पानी? डोटासरा का राजस्थान सरकार पर तीखा हमला

लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के डूडवा गांव में 50 लाख रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन तथा करीब डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से तैयार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय का लोकार्पण किया। इस मौके पर डोटासरा ने यमुना जल नहर के मुद्दे पर भजनलाल सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार की योजना केवल घोषणा तक ही सीमित रहेगी।