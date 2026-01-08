जयपुर के SMS अस्पताल से बड़ी खबर: छठी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी जान, अचानक हुई घटना से मचा हड़कंप

एसएमएस अस्पताल जयपुर। फाइल फोटो पत्रिका
SMS Hospital: जयपुर। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल से गुरुवार को हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग से कूदकर एक मरीज ने खुदकुशी कर ली। इस घटना से अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई। वहीं, बिल्डिंग में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे है।
जानकारी के मुताबिक 35 वर्षीय हसंराज जाट का कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वह गुरुवार सुबह रूटिन चेकअप के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल आया था। सुपर स्पेशियलिटी बिल्डिंग की छठी मंजिल पर वह डॉक्टर का इंतजार कर रहा था। तभी उसने छठी मंजिल से छलांग लगा दी।
मरीज बिल्डिंग के पोर्च में गिरा। उस समय पोर्च में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे अन्य किसी के हताहत होने से बचाव हो गया। तेज आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड और अस्पताल स्टाफ तुरंत मौके पहुंचे। गंभीर हालत में युवक को ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।
घटना हुई इस घटना से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना भिजवा दी है। फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर युवक ने खुदकुशी क्यों की?
