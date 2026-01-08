जयपुर के SMS अस्पताल से बड़ी खबर: छठी मंजिल से कूदकर मरीज ने दी जान, अचानक हुई घटना से मचा हड़कंप

मरीज बिल्डिंग के पोर्च में गिरा। उस समय पोर्च में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, जिससे अन्य किसी के हताहत होने से बचाव हो गया। तेज आवाज सुनते ही सुरक्षा गार्ड और अस्पताल स्टाफ तुरंत मौके पहुंचे। गंभीर हालत में युवक को ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। जहां डॉक्टरों उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई।