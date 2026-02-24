Rajasthan: पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 21 IPS का तबादला; जोधपुर कमिश्नर बदले, जयपुर रेंज की नए IG को कमान

शासन सचिवालय राजस्थान, पत्रिका फोटो
IPS transfer list: जयपुर। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के बीच सोमवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के 21 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किए हैं। शरत कविराज को जोधपुर पुलिस आयुक्त लगाया, वहीं इस पद पर कार्यरत ओमप्रकाश को जयपुर में विशेष आयुक्त (ऑपरेशंस) का पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महानिरीक्षक राहुल प्रकाश फिर से जयपुर रेंज की कमान संभालेंगे।
विपिन कुमार पांडे को अतिरिक्त महानिदेशक (क्राइम) की जिम्मेदारी दी, वहीं महानिरीक्षक राहुल प्रकाश फिर से जयपुर रेंज की कमान संभालेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में महानिरीक्षक सत्येंद्र कुमार को आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की तर्ज पर बनाए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफाॅर्मेशन एंड इनोवेशन (रीति) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जिम्मा दिया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 4 रेंज महानिरीक्षकों को बदला गया है, वहीं एटीएस और एएनटीएफ महानिरीक्षक पद को अलग-अलग किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में उप महानिरीक्षक का पद संभाल रहे राहुल कोटोकी को पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनकी जगह किसी को नहीं लगाया है।
