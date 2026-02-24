Rajasthan: पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 21 IPS का तबादला; जोधपुर कमिश्नर बदले, जयपुर रेंज की नए IG को कमान

IPS transfer list: जयपुर। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के बीच सोमवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के 21 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किए हैं। शरत कविराज को जोधपुर पुलिस आयुक्त लगाया, वहीं इस पद पर कार्यरत ओमप्रकाश को जयपुर में विशेष आयुक्त (ऑपरेशंस) का पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महानिरीक्षक राहुल प्रकाश फिर से जयपुर रेंज की कमान संभालेंगे।