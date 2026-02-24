24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 21 IPS का तबादला; जोधपुर कमिश्नर बदले, जयपुर रेंज की नए IG को कमान

IPS transfer list: जयपुर। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के बीच सोमवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के 21 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Feb 24, 2026

शासन सचिवालय राजस्थान, पत्रिका फोटो

शासन सचिवालय राजस्थान, पत्रिका फोटो

IPS transfer list: जयपुर। राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र के बीच सोमवार देर रात भारतीय पुलिस सेवा के महानिरीक्षक और अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के 21 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किए हैं। शरत कविराज को जोधपुर पुलिस आयुक्त लगाया, वहीं इस पद पर कार्यरत ओमप्रकाश को जयपुर में विशेष आयुक्त (ऑपरेशंस) का पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं महानिरीक्षक राहुल प्रकाश फिर से जयपुर रेंज की कमान संभालेंगे।

राहुल प्रकाश को फिर जयपुर रेंज की कमान

विपिन कुमार पांडे को अतिरिक्त महानिदेशक (क्राइम) की जिम्मेदारी दी, वहीं महानिरीक्षक राहुल प्रकाश फिर से जयपुर रेंज की कमान संभालेंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में महानिरीक्षक सत्येंद्र कुमार को आर्थिक विकास के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीति आयोग की तर्ज पर बनाए राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफाॅर्मेशन एंड इनोवेशन (रीति) के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी का जिम्मा दिया है।

चार रेंज महानिरीक्षकों का तबादला

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 4 रेंज महानिरीक्षकों को बदला गया है, वहीं एटीएस और एएनटीएफ महानिरीक्षक पद को अलग-अलग किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण में उप महानिरीक्षक का पद संभाल रहे राहुल कोटोकी को पुलिस मुख्यालय में महानिरीक्षक पुलिस की जिम्मेदारी दी है। हालांकि उनकी जगह किसी को नहीं लगाया है।

ये भी पढ़ें

Private Bus Strike: नहीं माने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, देर रात से 40 हजार निजी बसों का चक्काजाम शुरू, परेशान हुए यात्री
जयपुर
सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 01:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पुलिस बेड़े में बड़ा फेरबदल, 21 IPS का तबादला; जोधपुर कमिश्नर बदले, जयपुर रेंज की नए IG को कमान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: जयपुर की विरासत का खजाना; प्रिंस ऑफ वेल्स ने मंजूर की थी अल्बर्ट हॉल की डिजाइन, 14 किलो का था प्रताप का कवच

जेकेके प्रदर्शनी में रखा प्रिंस ऑफ वेल्स का लिखा पत्र, पत्रिका फोटो
जयपुर

Private Bus Strike: नहीं माने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, देर रात से 40 हजार निजी बसों का चक्काजाम शुरू, परेशान हुए यात्री

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Jaipur: खाटूश्यामजी पदयात्रा में बड़ा हादसा; ध्वजा के गीले डंडे में करंट दौड़ने से पदयात्री की मौत, घर-परिवार में मचा कोहराम

खाटूश्यामजी जा रहे पदयात्री दिनेश प्रजापत की करंट लगने से मौत, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: ड्राइविंग स्कूल की आड़ में ज्वैलर से 30 लाख के जेवर लूटने की साजिश बेनकाब , बाल अपचारी से कराई थी रैकी

प्रताप नगर में ज्वैलर से लूट के मामले में 2 आरोपी अरेस्ट, पत्रिका फोटो
जयपुर

Jaipur: DOIIT घोटाले पर हाईकोर्ट की ACB को फटकार… भ्रष्टाचारियों को बचाया तो एसीबी भी दोषी, कोई भी बचेगा नहीं

भ्रष्टाचारियों को बचाने के मामले में हाईकोर्ट की एसीबी को फटकार, पत्रिका फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.