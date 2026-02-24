Private Bus Strike: नहीं माने प्राइवेट बस ऑपरेटर्स, देर रात से 40 हजार निजी बसों का चक्काजाम शुरू, परेशान हुए यात्री

बस ऑपरेटर्स की ओर से हड़ताल पर जाने की चेतावनी के बावजूद सरकार की ओर से यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। बस ऑपरेटर्स से से सरकार की वार्ता विफल होने के बाद प्राइवेट बसों का चक्वाजाम करने का निर्णय लिया गया। इधर, रोडवेज के पास करीब तीन हजार बसें हैं। निजी बसों की हड़ताल से रोडवेज बसों पर यात्री भार बढ़ेगा। वहीं लंबी दूरी के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना तय है।