Kirodi Lal Meena: ओम बाबा की डूंगरी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया डांस, मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

इससे पहले कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को कुछ देर प्रतापगढ़ के बस स्टैंड पर रुके। यहां एक ठेले पर रखी मूंगफली खाई और मूंगफली बेचने वाले से पूछा कि कितना कमा लेते हो। कुछ अन्य ठेेले वालों से भी किरोड़ी मिले और उनसे स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी व अन्य अव्यवस्था से अवगत कराया। इस किरोड़ी ने उच्चाधिकारियों से बात कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।