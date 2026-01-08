8 जनवरी 2026,

अलवर

Kirodi Lal Meena: ओम बाबा की डूंगरी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया डांस, मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि दिल्ली की सरकार कानून ला रही है कि जो भी घटिया खाद-बीज देगा, उस पर 20 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी और 10 साल की सजा होगी।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 08, 2026

Kirodi Lal Meena
Play video

भजनों पर नाचते मंत्री किरोड़ी लाल मीणा। फोटो: पत्रिका

अलवर। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा थानागाजी क्षेत्र के धैतल हरनेर भांगडोली गांव के ओम डूंगरी आश्रम में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने नवचंडी महायज्ञ शाला की परिक्रमा कर साधु-संतों का आशीर्वाद लिया। इस दौरान चल रही श्रीमद्भागवत कथा में किरोड़ी भक्तों के साथ नाचते हुए भक्ति में लीन नजर आए।

सोशल मीडिया पर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों के साथ जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने धीमे-धीमे उड़ै रे गुलाल, ओउम बाबा डूंगरी पे… लोक गीत पर दो मिनट तक नृत्य किया।

2 घंटे तक कार्यक्रम में रुके मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

बता दें कि हरनेर गांव में ओम बाबा की डूंगरी आश्रम पर हरनेर, भांगडोली और थैतल गांव के ग्रामीणों की ओर से 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंचे। वे करीब दो घंटे तक कार्यक्रम में रुके।

किरोड़ी मीणा ने मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

इससे पहले कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा बुधवार को कुछ देर प्रतापगढ़ के बस स्टैंड पर रुके। यहां एक ठेले पर रखी मूंगफली खाई और मूंगफली बेचने वाले से पूछा कि कितना कमा लेते हो। कुछ अन्य ठेेले वालों से भी किरोड़ी मिले और उनसे स्थानीय समस्याओं के बारे में पूछा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी व अन्य अव्यवस्था से अवगत कराया। इस किरोड़ी ने उच्चाधिकारियों से बात कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

दिल्ली सरकार लाएगी कानून-घटिया खाद-बीज बेचने पर लगेगा 20 लाख जुर्माना

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्होंने नकली खाद-बीज बनाने वालों पर कार्रवाई करते हुए 103 मुकदमे दर्ज करवाए हैं। दिल्ली की सरकार कानून ला रही है कि जो भी घटिया खाद-बीज देगा, उस पर 20 लाख की पेनल्टी लगाई जाएगी और 10 साल की सजा होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को एक साल बाद दिन में बिजली मिला करेगी। सरकार पावर हाउस बना रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Jan 2026 12:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Kirodi Lal Meena: ओम बाबा की डूंगरी पर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने किया डांस, मूंगफली बेचने वाले से पूछा- कितना कमा लेते हो

खास खबर
