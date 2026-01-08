दौसा में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, पोल पर चढ़ा युवक बिजली के तारों पर लेटा, खुद की शादी की करता रहा जिद

जेसीबी की सहायता से युवक को नीचे उतारते पुलिसकर्मी। फोटो: पत्रिका
दौसा। राजस्थान के दौसा शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बुधवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। युवक के इस खतरनाक कदम से लोग सहम गए। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोतवाली थाना के पास एक युवक देर रात बिजली के पोल पर तारों पर चढ़ गया। जब वह आधे पोल पर था, तभी बिजली काट दी गई। इसके बाद पोल के सबसे ऊपरी हिस्से में पहुंच गया। तारों पर लेट गया। इस दौरान वह खुद की शादी करवाने की बात कहता रहा। कई घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
सूचना पर पुलिस, प्रशासन व बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची। युवक को समझाकर जेसीबी की सहायता से नीचे उतारा गया। इसके बाद जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया। पुलिस ने बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान लग रहा है। अभी वह खुद का नाम बार बार बदल रहा है।
युवक पोल के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया और वहां बिजली के तारों पर लेट गया। इस दौरान युवक लगातार अजीब-अजीब बातें करता रहा। वह बार-बार खुद की शादी करवाने की मांग कर रहा था यह दृश्य बेहद डरावना था। अगर समय रहते बिजली बंद नहीं की जाती तो युवक की जान जा सकती थी।
