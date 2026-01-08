दौसा में देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा, पोल पर चढ़ा युवक बिजली के तारों पर लेटा, खुद की शादी की करता रहा जिद

दौसा। राजस्थान के दौसा शहर में कोतवाली थाना क्षेत्र के पास बुधवार देर रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक अचानक बिजली के पोल पर चढ़ गया। युवक के इस खतरनाक कदम से लोग सहम गए। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। ऐसे में बड़ा हादसा होने से टल गया।