दौसा : विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, जिंदा बची बेटी ने खोला पिता का राज

मृतका की 9 वर्षीय पुत्री प्रीति ने बताया कि उसकी मां के साथ रोज मारपीट होती थी। उसने आरोप लगाया कि करीब छह माह पूर्व उसकी मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को जबरन खत्म करवा दिया गया और नसबंदी भी करवा दी गई। बच्ची के अनुसार ससुराल पक्ष कहता था कि उसे केवल घर के काम के लिए लाया गया है और मां-बेटी दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।