22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

दौसा

दौसा : विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, जिंदा बची बेटी ने खोला पिता का राज

राजस्थान के दौसा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। विवाहिता 9 साल की बेटी के साथ आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे कूद गई। हालांकि, बेटी उछलकर दूर गिरी और उसकी जान बच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

दौसा

image

Kamal Mishra

Feb 22, 2026

Dausa women

मृतक महिला (फोटो-पत्रिका)

दौसा। ग्राम ठिकरिया निवासी अनिता मीणा (29) पुत्री घासीलाल मीणा ने प्रताड़ना से परेशान होकर झर रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या कर ली। घटना के समय उसके साथ मौजूद 9 वर्षीय पुत्री प्रीति उछलकर दूर जा गिरी, जिससे उसकी जान बच गई।

जानकारी के अनुसार अनिता का विवाह जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र के पापड़ गांव निवासी नमो नारायण मीणा के साथ हुआ था। यह उसका दूसरा विवाह था। पहली शादी से उसकी एक पुत्री प्रीति है। परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा अनिता के साथ लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ना की जाती थी।

बेटी ने खोला प्रताड़ना का राज

मृतका की 9 वर्षीय पुत्री प्रीति ने बताया कि उसकी मां के साथ रोज मारपीट होती थी। उसने आरोप लगाया कि करीब छह माह पूर्व उसकी मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को जबरन खत्म करवा दिया गया और नसबंदी भी करवा दी गई। बच्ची के अनुसार ससुराल पक्ष कहता था कि उसे केवल घर के काम के लिए लाया गया है और मां-बेटी दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।

इन मामलों में दर्ज हुआ केस

घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। रेलवे पुलिस और आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के बयान दर्ज किए। परिजनों की रिपोर्ट पर ससुराल पक्ष के खिलाफ मारपीट, भ्रूण हत्या और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

नागौर में युवक की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने भागकर बचाई जान
नागौर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा : विवाहिता ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, जिंदा बची बेटी ने खोला पिता का राज

बड़ी खबरें

View All

दौसा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

MLA रामबिलास मीणा बोले- परसादीलाल से ज्यादा सड़कें बनाऊंगा, वरना शक्ल नहीं दिखाऊंगा, पूर्व मंत्री ने दिया जवाब

lalsot mla rambilas meena
दौसा

Dausa Voter List: 61 हजार से ज्यादा मतदाता घटे, सबसे ज्यादा नाम दौसा से कटे, जानें कहां कितने वोटर हुए कम?

Dausa Collector and ADM
दौसा

Dausa Murder: जंगल में हिस्ट्रीशीटर की पीट-पीटकर हत्या, बीच रास्ते किया अपहरण, कई थानों की पुलिस पहुंची

History sheeter, history sheeter murder, history sheeter murder in Dausa, history sheeter murder in Rajasthan, Dausa murder, Rajasthan murder, हिस्ट्रीशीटर, हिस्ट्रीशीटर मर्डर, हिस्ट्रीशीटर मर्डर इन दौसा, हिस्ट्रीशीटर मर्डर इन राजस्थान, दौसा मर्डर, राजस्थान मर्डर
दौसा

पंचायत चुनावों से पहले राजस्थान में आरक्षण की मांग, इन समाजों ने मांगा 12% रिजर्वेशन, सरकार को दी आर-पार की चेतावनी

Demand for reservation, demand for reservation in Rajasthan, movement regarding reservation, Dausa, Dausa news, Rajasthan news, आरक्षण की मांग, राजस्थान में आरक्षण की मांग, आरक्षण को लेकर आंदोलन, दौसा, दौसा न्यूज, राजस्थान न्यूज
दौसा

राजस्थान में 6 साल पहले गायब हुआ 4 साल का बच्चा, अब शव ढूंढ रही पुलिस, जानें क्या है पूरा मामला

Prince case in Bandikui
दौसा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.