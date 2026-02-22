Dausa Voter List: 61 हजार से ज्यादा मतदाता घटे, सबसे ज्यादा नाम दौसा से कटे, जानें कहां कितने वोटर हुए कम?

आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 दिसंबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि में दौसा जिले में 22 हजार 425 फॉर्म-6/6A, 711 फॉर्म-7 तथा 5353 फॉर्म-8 प्राप्त हुए। ऐसे में पूर्व में आए सभी फॉर्म तथा दावे-आपत्तियों प्राप्त करने के बाद अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया गया है।