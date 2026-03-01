खुशखबरी : घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आई बड़ी खबर, आम जनता को मिली राहत

फाइल फोटो- पत्रिका
LPG Booking Latest News: जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में सर्वर संबंधी तकनीकी समस्याओं के कारण घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग में आ रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को वैकल्पिक माध्यमों से गैस बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अब उपभोक्ता विभिन्न UPI ऐप जैसे PhonePe, Paytm, Amazon Pay, Google Pay तथा HP Pay को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर गैस सिलेंडर की बुकिंग एवं भुगतान कर सकते हैं।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में उपभोक्ता गैस सिलेंडर की बुकिंग निम्न दूरभाष नंबरों के माध्यम से भी कर सकते हैं।
HPCL
IVRS – 7891033456 / 8888823456
Missed Call Booking – 9493602222
WhatsApp Booking – 9222201122
BPCL
IVRS – 7715012345 / 7718012345
Missed Call Booking – 7710955555
WhatsApp Booking – 1800224344
IOCL
8454955555
उन्होंने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर की डिलीवरी तिथि के 25 दिवस बाद ही नए सिलेंडर की बुकिंग संभव होगी।
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि सभी गैस कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडर का वितरण शत-प्रतिशत OTP सत्यापन के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे वितरण प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुरक्षित बनी रहे।
