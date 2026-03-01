Rajasthan Politics: अचानक दिल्ली पहुंचे कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा, अमित शाह से की मुलाकात

मीणा ने अपने संदेश में लिखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दूरदर्शी नेतृत्व देश को निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे कर्मठ नेतृत्व के कारण देश में विकास की गति तेज हुई है और विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस मुलाकात को राजस्थान से जुड़े कई अहम मुद्दों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।