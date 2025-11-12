Patrika LogoSwitch to English

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

जालोर

Rajasthan: किरोड़ी मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सांचौर में तीन फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया। जांच में प्रतिबंधित खाद मिली।

जालोर

image

Rakesh Mishra

Nov 12, 2025

Kirodi Lal Meena
Play video

फैक्ट्री में जांच करते मंत्री। फोटो- पत्रिका

सांचौर। राजस्थान सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को सांचौर क्षेत्र में खाद और बीज निर्माण करने वाली तीन फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण किया। इससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। इस दौरान बड़ी अनियमितताएं सामने आईं। एक फैक्ट्री से प्रतिबंधित खाद बरामद हुई, जबकि अन्य फैक्ट्रियों में किसानों को मिलने वाला सब्सिडी वाला यूरिया ब्लैक में इंडस्ट्रीज को बेचा जा रहा था।

मंत्री मीणा सबसे पहले स्वास ग्रीन एग्रीटेक इंडिया फैक्ट्री पहुंचे। यहां बिना लाइसेंस बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित खाद मिली। मंत्री ने मौके पर फैक्ट्री कर्मचारियों से बात कर जानकारी ली। वहीं फैक्ट्री मालिक को तुरंत मौके पर बुलाने के निर्देश दिए। उसके नहीं आने पर फैक्ट्री में ताला लगाने की बात कही। इस दौरान फैक्ट्री में रखे खाली कट्टों पर लिखे नंबर पर कॉल भी किया गया।

30 हजार बैग यूरिया मिला

इसके बाद मंत्री दिनेश एग्रो फैक्ट्री पहुंचे। जांच में पाया गया कि किसानों के लिए भेजा गया यूरिया इंडस्ट्रीज को सप्लाई किया जा रहा था। फैक्ट्री परिसर में करीब 30 हजार बैग यूरिया मिला, जबकि मशीन में स्टॉक जीरो दिखाया गया था। मंत्री मीणा ने कहा कि सरकार पर्याप्त यूरिया भेज रही है, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के कारण यह किसान तक नहीं पहुंच रहा। मीणा ने पास की एक बिना नाम लिखी फैक्ट्री में भी छापा मारा।

सैंपल लेने के निर्देश

यहां आईपीएल कंपनी के पीले कट्टों में रखा यूरिया सफेद कट्टों में भरकर महंगे दामों में बेचा जा रहा था। सब्सिडी के बाद किसानों को जो यूरिया 300 रुपए में मिलता है, वह इंडस्ट्रीज को 500-600 रुपए में बेचा जा रहा था। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को सभी संदिग्ध फैक्ट्रियों की जांच के निर्देश दिए और खाद-यूरिया के सैंपल लैब में भेजने के आदेश जारी किए।

जिला कृषि अधिकारी से बोले, यह सब कैसे हो गया

कृषि मंत्री जब माखुपुरा के रीको इंडस्ट्रीज क्षेत्र में पहुंचे तो फैक्ट्री में रखा गया घटिया उर्वरक देखकर कृषि अधिकारी से पूछा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तब विभाग के अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। इस पर मंत्री ने लताड़ लगाते हुए कहा कि जब फर्जीवाड़े से बनने वाले उर्वरक की जानकारी जयपुर बैठे मंत्री को मिल जाती है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी इससे अनजान हैं। उन्होंने उक्त मामले में चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार किसानों के साथ होने वाले अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा।

किसान बोले- डुप्लीकेट खाद से बर्बाद हो गए

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई के दौरान किसान संघ के छोगाराम चौधरी और पाबूराम भादू मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नकली उर्वरक खुलेआम बनाए जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसान बर्बाद हो रहे हैं। मंत्री ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

