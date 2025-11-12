Rajasthan: किरोड़ी मीणा की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, अधिकारियों को लगाई फटकार, मचा हड़कंप

कृषि मंत्री जब माखुपुरा के रीको इंडस्ट्रीज क्षेत्र में पहुंचे तो फैक्ट्री में रखा गया घटिया उर्वरक देखकर कृषि अधिकारी से पूछा कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कैसे हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं। तब विभाग के अधिकारियों की बोलती बंद हो गई। इस पर मंत्री ने लताड़ लगाते हुए कहा कि जब फर्जीवाड़े से बनने वाले उर्वरक की जानकारी जयपुर बैठे मंत्री को मिल जाती है, लेकिन जिले में बैठे अधिकारी इससे अनजान हैं। उन्होंने उक्त मामले में चेतावनी देते हुए कहा कि इस प्रकार किसानों के साथ होने वाले अत्याचार को सहन नहीं किया जाएगा।