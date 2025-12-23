Jalore: जालोर में प्रवासी डॉक्टर ने बनवाया पुरानी संसद जैसा स्कूल, खर्च कर दिए 7 करोड़, गांव में उत्सव का माहौल

उद्घाटन समारोह में कैबिनेट मंत्री गौतम जैन, केके बिश्नोई, जोगेश्वर गर्ग, तारातरा मठ के महंत एवं पोकरण विधायक प्रतापपुरी, जिला उपाध्यक्ष उदय सिंह परमार, जिला कलक्टर प्रदीप के. गवांडे सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्रियों ने अपने संबोधन में शिक्षा को समाज की रीढ़ बताते हुए कहा कि राजस्थान में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, जरूरत उन्हें प्रेरित करने की है। डॉ. अशोक जैन का उदाहरण देते हुए कहा गया कि यदि हर गांव में ऐसे भामाशाह आगे आएं, तो प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती हैं।