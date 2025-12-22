राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन पर होगा हाईलेवल विस्तार, बनेगा नया ब्रिज, इस तरह से मिलेगी राहत

रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब ट्रैक स्पीड बढ़ाने के साथ दोहरीकरण के कार्य को तेजी प्रदान की जाएगी। जालोर रेलवे स्टेशन पर दो नंबर प्लेटफार्म तोड़ने के बाद उसकी करीब 20 फीट तक शिफ्टिंग की होगी। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर-2 की लाइन दोहरीकरण की मैन लाइन होगी। प्लेटफॉर्म-2 टूटने के बाद इस दायरे में चौथी लाइन बिछेगी। जो प्लेटफॉर्म नंबर दो की लूप लाइन होगी, जिस पर ट्रेनों का ठहराव होगा।