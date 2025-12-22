राजस्थान में इस रेलवे स्टेशन पर होगा हाईलेवल विस्तार, बनेगा नया ब्रिज, इस तरह से मिलेगी राहत

फोटो पत्रिका
जालोर। जालोर रेलवे स्टेशन बिल्डिंग के नए भवन का कार्य अंतिम चरण में है। दूसरी तरफ अब रेलवे स्टेशन पर भी यात्री सुविधाओं का विस्तार होगा। रेलवे स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा नया फीट ओवरब्रिज का निर्माण करवाया जाएगा। यह ब्रिज रेलवे स्टेशन के दूसरे छोर तक बनेगा। जिसमें लिफ्ट, रेंप और सीढियां तीनों विकल्प मौजूद रहेंगे। जबकि स्टेशन बिल्डिंग के सामने बने पुराने एफओबी (फुट ओवरब्रिज) को तोड़ा जाएगा।
रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण कार्य के दौरान इसी पुल की ऊंचाई कम होने पर भी दिक्कत आई थी। बाद में इस पुल को करीब चार फीट ऊंचा उठाया गया था। अब भविष्य की जरूरतों को देखते हुए नया ब्रिज बनाया जाएगा। ताकि पटरी के एक छोर से दूसरे छोर तक आवागमन आसान हो सके।
लिफ्ट के साथ रेंप से उम्रदराज लोगों, दिव्यांगों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से दो तक पहुंचने में आसानी होगी। लगेज को भी एक छोर से दूसरे छोर तक लाना और ले जाना आसान होगा। एंट्री का विकल्प एफसीआई के सामने की रोड पर निर्माणाधीन एफओबी के सामने मौजूद रहेगा। नए नेशनल हाइवे बाइपास से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने वाले गांव, कस्बों के यात्रियों के लिए यह एंट्री का बेहतर विकल्प रहेगा।
प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर विभिन्न विकास कार्य अंतिम स्तर पर चल रहे है। यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नए टीन शेड लगाए गए हैं। जबकि लो-लेवल के प्लेटफॉर्म-2 पर अभी विकास कार्य शुरू नहीं हुए हैं। रेलवे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिकारियों के अनुसार दोहरीकरण कार्य के तहत यार्ड में एक अतिरिक्त पटरी बिछेगी। इस विकास कार्य के तहत प्लेटफॉर्म नंबर को तोड़ा जाएगा। गुड्स ट्रैक भी शिफ्ट होगा।
रेलवे इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों के अनुसार अब ट्रैक स्पीड बढ़ाने के साथ दोहरीकरण के कार्य को तेजी प्रदान की जाएगी। जालोर रेलवे स्टेशन पर दो नंबर प्लेटफार्म तोड़ने के बाद उसकी करीब 20 फीट तक शिफ्टिंग की होगी। वर्तमान में प्लेटफॉर्म नंबर-2 की लाइन दोहरीकरण की मैन लाइन होगी। प्लेटफॉर्म-2 टूटने के बाद इस दायरे में चौथी लाइन बिछेगी। जो प्लेटफॉर्म नंबर दो की लूप लाइन होगी, जिस पर ट्रेनों का ठहराव होगा।
दो नंबर प्लेटफॉर्म टूटने के बाद एक अतिरिक्त लाइन बिछने से यह प्लेटफॉर्म आगे शिफ्ट हो जाएगा। वर्तमान में दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में तीन लाइनें हैं, जहां दोहरीकरण कार्य के तहत चार लाइन हो जाएगी। वहीं गुड्स प्लेटफॉर्म और गुड्स ट्रेक की शिफ्टिंग भी होगी।
प्लेटफॉर्म नंबर दो पर वर्तमान में कोच इंडिकेशन सिस्टम, एफओबी, बैंच लगी है। चूंकि यहां प्लेटफॉर्म नया बनना है इसी कारण से अभी नए शेड नहीं लगाए गए हैं। दो नंबर प्लेटफॉर्म बनने के बाद टीन शेड लगाने के साथ कोच इंडिकेशन सिस्टम, बैंच को नए सिरे से लगाया जाएगा।
इन्होंने कहा
रेलवे स्टेशनों पर विभिन्न स्तर पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। समदड़ी-भीलड़ी रेल खंड में दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। जिसके तहत जरुरत के अनुसार स्टेशनों की संरचना में बदलाव किया जा रहा है।
अनुराग त्रिपाठी, डीआरएम, जोधपुर मंडल
बड़ी खबरेंView All
जालोर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग