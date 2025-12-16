Rajasthan : ज्वैलर्स पर बदमाश ने तानी पिस्टल, दुकानदार जूता लेकर दौड़ाया, सिर पर फेंककर मारा

जानकारी के अनुसार, सांचौर क्षेत्र के खारा निवासी सुरेश पुत्र घेवरचंद सोनी की भीनमाल के करड़ा चौराहे पर ज्वैलरी की दुकान है। मंगलवार सुबह करीब 11:40 बजे वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक दुकान में घुसा और पिस्तौल तानकर मोबाइल देने की मांग की। सुरेश सोनी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश घबरा गया और भागने लगा। दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की और पीछा भी किया, लेकिन बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। भागते समय दुकानदार ने उस पर जूता भी फेंका और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग सतर्क हो गए।