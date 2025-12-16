Rajasthan : ज्वैलर्स पर बदमाश ने तानी पिस्टल, दुकानदार जूता लेकर दौड़ाया, सिर पर फेंककर मारा

दुकान में घुसा बदमाश (फोटो-पत्रिका)
जालोर। भीनमाल शहर में ज्वैलर्स को निशाना बनाकर बदमाशों की सक्रियता बढ़ती नजर आ रही है। मंगलवार को करड़ा चौराहे पर स्थित एक ज्वैलरी शॉप में दिनदहाड़े पिस्तौल के बल पर लूट का प्रयास किया गया। हालांकि, दुकानदार की सूझबूझ और साहस से बड़ी वारदात टल गई। विरोध होने पर बदमाश मौके से फरार हो गया। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जानकारी के अनुसार, सांचौर क्षेत्र के खारा निवासी सुरेश पुत्र घेवरचंद सोनी की भीनमाल के करड़ा चौराहे पर ज्वैलरी की दुकान है। मंगलवार सुबह करीब 11:40 बजे वह दुकान पर बैठे थे। इसी दौरान मुंह पर कपड़ा बांधे एक युवक दुकान में घुसा और पिस्तौल तानकर मोबाइल देने की मांग की। सुरेश सोनी ने जब इसका विरोध किया तो बदमाश घबरा गया और भागने लगा। दुकानदार ने उसे रोकने की कोशिश की और पीछा भी किया, लेकिन बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गया। भागते समय दुकानदार ने उस पर जूता भी फेंका और शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग सतर्क हो गए।
सूचना मिलने पर भीनमाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उप निरीक्षक गनी मोहम्मद ने टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस के अनुसार, बदमाश पहले बाइक से दुकान के बाहर पहुंचा, फिर भागने के लिए जगह सही न लगने पर बाइक को साइड में खड़ा किया और इसके बाद वारदात को अंजाम देने दुकान में दाखिल हुआ।
गौरतलब है कि दो दिन पहले भी खारा कस्बे में सुरेश सोनी की दूसरी ज्वैलरी दुकान पर इसी तरह की घटना हुई थी। वहां हेलमेट पहने दो युवक पिस्तौल लेकर दुकान में घुसे और लूट का प्रयास किया। उस समय भी दुकानदार और आसपास के लोगों की सतर्कता से बड़ी लूट टल गई थी। दुकानदार का कहना है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह के शामिल होने की आशंका है। उन्होंने पुलिस को संदिग्धों के फुटेज भी सौंपे हैं।
इसके अलावा खारा कस्बे में सोमवार शाम एक अन्य ज्वैलर्स की दुकान में हेलमेटधारी बदमाश घुसकर कारीगरों से मोबाइल लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी कर दी है और संदिग्धों की तलाश जारी है। पीड़ितों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
