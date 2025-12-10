Rajasthan: शादी नहीं कराने पर 2 भाइयों ने कुल्हाड़ी से भाभी को मार डाला, पड़ोसी की भी हत्या, दोनों को फांसी

मोदरा निवासी पहाड़ सिंह और डूंगर सिंह दोनों सगे भाई हैं। आरोपियों ने संपत्ति को लेकर उपजे वैमनस्य और शादी नहीं होने से नाराज होकर 3 अप्रेल 2023 की रात अपने बड़े भाई रतन सिंह के घर में घुसकर भाभी इंदिरा कंवर, भतीजी रिंकू कंवर और भतीजे जसवंत सिंह पर जानलेवा हमला किया। इस हमले में भाभी की मौत हो गई। शोर सुनकर बचाने आए पड़ोसी हरिसिंह की भी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई, जबकि हड़मत सिंह और जसवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुए।