राजस्थान में पहली बड़ी परियोजना: बायो-CNG गैस का हब बनेगा यह कस्बा, 600 करोड़ की लागत से लगेंगे 10 प्लांट

कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि गुजरात के बाद राजस्थान में यह पहला इतना बड़ा बायो-सीएनजी प्रोजेक्ट है और जालोर जिला इस क्षेत्र में अग्रणी बनने जा रहा है। इसके साथ ही आहोर क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो गया है।