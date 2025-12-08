CG Bhaji Mahotsav: छत्तीसगढ़ का अनोखा भाजी महोत्सव, किसानो को मिलेगा नया बाजार, जानें क्या है इसकी खासियत

CG Bhaji Mahotsav: छत्तीसगढ़ भाजी महोत्सव एक खास अवसर होता है, जिसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और खाद्य परंपराओं का जश्न मनाया जाता है। इस महोत्सव में स्थानीय किसानों द्वारा उगाई गई ताजगी से भरपूर भाजी (सब्जियाँ) प्रदर्शित होती हैं, और साथ ही इनका स्वाद भी लोगों को देखने को मिलता है। यह महोत्सव जांजगीर-चाम्पा जिले के बहेराडीह स्थित वरिष्ठ पत्रकार कुंजबिहारी साहू किसान स्कूल में इस साल भी 10 दिसम्बर को राज्य स्तरीय भाजी महोत्सव आयोजित होगा। छत्तीसगढ़ में भाजी की बड़ी पहचान है और इसे संजोने का कार्य किसान स्कूल बहेराडीह ने किया है।