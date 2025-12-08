सदर बाजार में फ्लाइट की टिकटें बेचा करते थे IndiGo के मालिक Rahul Bhatia, यूं तय किया ट्रैवल एसेंजी से एयरलाइंस तक का सफर

फिलहाल तो राहुल भाटिया की नींद हराम होगी। सारा देश इंडिगो को कोस रहा है। 1 से 7 दिसंबर तक, इंडिगो ने 2,100 से अधिक फ्लाइट्स कैंसल कीं। कंपनी के 20 वर्षों के इतिहास में इतना बड़ा व्यवधान कभी नहीं आया। इसके कारण बहुआयामी थे। क्रू शॉर्टेज (नवंबर में 755 कैंसिलेशन क्रू से संबंधित), फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट (FDTL) नियमों का सख्ती से पालन, खराब मौसम, एयर ट्रैफिक कंट्रोल फेलियर और तकनीकी 'रीबूट'। इन वजहों के चलते एयरपोर्ट्स पर अव्यवस्था मच गई। सारे देश का एविएशन सेक्टर घुटनों पर आ गया। देश भर के हवाई अड्डों पर हजारों यात्री फंस गए। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर लंबी-लंबी कतारें लगी रहीं, लोग रात भर टर्मिनल में सोते नजर आए। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई। कई यात्रियों की शादियां, नौकरियों के इंटरव्यू, मेडिकल इमरजेंसी तक प्रभावित हुईं। सोशल मीडिया पर #IndiGoChaos ट्रेंड करने लगा और गुस्साए यात्रियों ने वीडियो पोस्ट कर एयरलाइन की लापरवाही को उजागर किया।