Indian Railways: दस साल में दो फीसदी सुधरा है ट्रेनों का ‘पंक्चुअलिटी मार्क’

भारत में 13 हजार से ज्यादा ट्रेनें फेरे लगा रही हैं। इनमें मेल-एक्सप्रेस, सवारी और सबअर्बन गाड़ियां शामिल हैं। यहां राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत जैसी गाड़ियां भी हैं, जिनकी गति सीमा अलग-अलग है। रेल ट्रैक भी अलग-अलग तरह के हैं। बिजली के अलावा डीजल से चलने वाले इंजन भी हैं। इसलिए यहां पूरे देश में एक जैसी पंक्चुअलिटी रेट हासिल करना मुश्किल है।

इसलिए अलग-अलग जोन में ‘पंक्चुअलिटी मार्क’ का टार्गेट भी अलग-अलग रखा गया है। 2024-25 के लिए यह 65 से 100 फीसदी के बीच रखा गया था। मेट्रो रेलवे के लिए सर्वाधिक सौ फीसदी और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) का सबसे कम, 65 फीसदी, टार्गेट रखा गया था।