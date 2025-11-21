Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Indian Railways Advisory: समय से पहले न खोले रिजर्व कोच में मिडिल बर्थ, रेलवे ने जारी की एडवायजरी

Railway Alert News: रेलवे ने रिजर्व कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने व नियमों की पालना के लिए एडवाइजरी जारी की है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 21, 2025

Middle-berth

ट्रेन में मिडिल बर्थ। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। ट्रेन में निर्धारित समय से पूर्व मिडिल बर्थ खोलना अथवा देर तक खुला रखना कई बार विवाद व परेशानी का कारण बन जाता है। इस प्रकार की शिकायतों पर रेलवे ने रिजर्व कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने व नियमों की पालना के लिए एडवाइजरी जारी की है।

रेलवे ने कोच में चढ़ने के बाद निर्धारित समयानुसार ही मिडिल बर्थ खोलने व सुबह निर्धारित समय पर बर्थ को समेटने की अपील की है। ताकि अन्य सहयात्रियों को बैठने-उठने में असुविधा न हो।

जोधपुर रेल मंडल महाप्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि मिडिल बर्थ से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा रेल मदद एप के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते है।

स्टाफ को निर्देश

रेलवे ने रेलवे स्टाफ व ऑन-बोर्ड टिकट निरीक्षक (टीटीई) को यात्रा के दौरान मिडिल बर्थ के उपयोग के संबंध में यात्रियों को मार्गदर्शन के निर्देश दिए है।

मिडिल बर्थ खोलने का निर्धारित समय

सोने का समय: रात 10 से सुबह 6 बजे तक मिडिल बर्थ खोलने की अनुमति है।
दिन का समय: सुबह 6 बजे के बाद मिडिल बर्थ को बंद रखना है, ताकि लोअर बर्थ वाले यात्रियों को बैठने की सुविधा मिल सके।

Published on:

21 Nov 2025 10:08 am

