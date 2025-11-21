Indian Railways Advisory: समय से पहले न खोले रिजर्व कोच में मिडिल बर्थ, रेलवे ने जारी की एडवायजरी

जोधपुर। ट्रेन में निर्धारित समय से पूर्व मिडिल बर्थ खोलना अथवा देर तक खुला रखना कई बार विवाद व परेशानी का कारण बन जाता है। इस प्रकार की शिकायतों पर रेलवे ने रिजर्व कोचों में मिडिल बर्थ के उपयोग के लिए जागरूकता बढ़ाने व नियमों की पालना के लिए एडवाइजरी जारी की है।