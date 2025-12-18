18 दिसंबर 2025,

जयपुर

कांग्रेस नेताओं के सवाल पर सीएम भजनलाल का तंज; ‘कैंप में जाकर आंखों की कराएं जांच, नहीं दिखता विकास’

राजस्थान में चल रहे विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेताओं की तरफ से किए जा रहे सवालों पर सीएम भजनलाल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 'कांग्रेसियों ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, उन्हें कैंप में जाकर जांच करवानी चाहिए।'

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 18, 2025

Bhajanlal Sharma Jalore

जालोर में सीएम भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालोर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में मौजूदा सरकार ने दो वर्षों में उतना विकास कार्य किया है, जितना कांग्रेस अपने पूरे पांच साल के कार्यकाल में भी नहीं कर सकी। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं को विकास नजर नहीं आता, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों पर 'पट्टी बांध रखी है' और सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया जाता है, तो कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं कि विकास कहां है। सीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास आंकड़े हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से बताएं कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और मौजूदा सरकार ने अब तक क्या हासिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य केवल विरोध करना रह गया है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनका कोई ठोस योगदान नहीं है।

स्कूलों में लग रहे जांच शिविर

भजनलाल शर्मा ने शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार सभी विद्यालयों में नेत्र जांच शिविर आयोजित करवा रही है। इन शिविरों में विद्यार्थियों की आंखों की जांच की जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें नि:शुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों के स्वास्थ्य के साथ-साथ उनकी पढ़ाई में सुधार के लिए उठाया गया है।

सीएम का कांग्रेस नेताओं पर तंज

मुख्यमंत्री ने व्यंग्यात्मक लहजे में कांग्रेस नेताओं को सलाह दी कि वे भी इन शिविरों में जाकर अपनी आंखों की जांच कराएं। उन्होंने कहा कि अगर आंखों की कमजोरी होगी तो चश्मा मिल जाएगा और तब शायद उन्हें पिछले दो वर्षों में हुआ विकास दिखाई देने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि मन की सोच को बदलना आसान नहीं है, लेकिन आंखों की समस्या का इलाज संभव है।

सीएम ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां

सभा के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा।

खबर शेयर करें:

18 Dec 2025 06:10 am

