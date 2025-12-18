कांग्रेस नेताओं के सवाल पर सीएम भजनलाल का तंज; ‘कैंप में जाकर आंखों की कराएं जांच, नहीं दिखता विकास’

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया जाता है, तो कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं कि विकास कहां है। सीएम ने कहा कि यदि कांग्रेस के पास आंकड़े हैं, तो वह सार्वजनिक रूप से बताएं कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ और मौजूदा सरकार ने अब तक क्या हासिल किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य केवल विरोध करना रह गया है, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दों पर उनका कोई ठोस योगदान नहीं है।