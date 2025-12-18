Jaipur Airport: भारत में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुआ एआइ सिस्टम, यात्रियों की समस्याओं का तुरंत करेगा समाधान

फोटो-एआई जेनरेटेड
जयपुर। सामान गुम होना जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब उतनी बड़ी समस्या नहीं रही, क्योंकि एआइ ने कमान संभाल ली है और ढूंढने में होने वाली माथापच्ची अब खत्म हो गई है। ऑटोमेटेड लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम ऐसे काम करता है जैसे कोई डिजिटल जासूस हो। फोटो डालो, विवरण लिखो और सिस्टम तुरंत बता देता है कि आपका बैग कब, कहां और किस कोने में है। मतलब अब एयरपोर्ट एआइ तकनीक बोलेगी-'आपका सामान मिल गया है, कृपया काउंटर पर आएं।'
एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार, इस ऑटोमेटेड लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम को विकसित हुए करीब तीन महीने हो चुके हैं। ट्रायल फेज के दौरान इस तकनीक की मदद से अब तक 85 प्रतिशत से अधिक खोया हुआ सामान यात्रियों तक वापस पहुंचाया जा चुका है। प्रबंधन का दावा है कि देश में सबसे पहले यह सुविधा जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू की गई है। यहां लॉस्ट एंड फाउंड सेवा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। उनका कहना है कि, हर महीने बड़ी संख्या में लोगों की इस तरह की शिकायत मिलती हैं।
एयरपोर्ट परिसर में मिलने वाले हर सामान की पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज की जाती है। इसमें सामान की फोटो, विवरण, मिलने की जगह, तारीख और समय शामिल होता है। इसके बाद सामान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ही कोई यात्री एयरपोर्ट की वेबसाइट, ऐप या व्यक्तिगत रूप से अपने सामान के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करता है, तो उसके द्वारा अपलोड की गई फोटो या बेसिक विवरण को सिस्टम में डालते ही एआइ पावर्ड कैमरे तुरंत मिलान कर बताते हैं कि सामान कब, कहां और किस स्थान पर मिला है और कहां रखा हुआ है।
