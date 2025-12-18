Jaipur Airport: भारत में सबसे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर शुरू हुआ एआइ सिस्टम, यात्रियों की समस्याओं का तुरंत करेगा समाधान

एयरपोर्ट परिसर में मिलने वाले हर सामान की पूरी जानकारी सिस्टम में दर्ज की जाती है। इसमें सामान की फोटो, विवरण, मिलने की जगह, तारीख और समय शामिल होता है। इसके बाद सामान को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखा जाता है। जैसे ही कोई यात्री एयरपोर्ट की वेबसाइट, ऐप या व्यक्तिगत रूप से अपने सामान के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज करता है, तो उसके द्वारा अपलोड की गई फोटो या बेसिक विवरण को सिस्टम में डालते ही एआइ पावर्ड कैमरे तुरंत मिलान कर बताते हैं कि सामान कब, कहां और किस स्थान पर मिला है और कहां रखा हुआ है।