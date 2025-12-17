Year Ender: भूत बोला-मार डालो ! कहीं बेटे ने पिता को मारा, कहीं ‘शैतान’ के नाम पर मासूम की हत्या, इन घटनाओं ने राजस्थान को किया हैरान

इसके बाद आरोपियों ने मामला टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि मृतक पर प्रेतात्मा का साया था और उसी ने उसकी जान ले ली। इमरान का आरोप था कि बेबी फलक जादू-टोना, झाड़-फूंक और तांत्रिक क्रियाएं करती है तथा खुद में आत्मा आने का दावा करती है। पहले परिजनों ने डर से शव को दफना दिया था, लेकिन बेटे के आरोप के बाद पुलिस ने कब्र से शव को निकाला।