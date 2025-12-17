17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Year Ender: भूत बोला-मार डालो ! कहीं बेटे ने पिता को मारा, कहीं ‘शैतान’ के नाम पर मासूम की हत्या, इन घटनाओं ने राजस्थान को किया हैरान

Murder in Rajasthan: राजस्थान में भूत-प्रेत और शैतान का हवाला देकर किए गए अपराधों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हत्या और हमलों के बाद आरोपी अपने कृत्य की जिम्मेदारी अंधविश्वास, जादू-टोना और कथित आत्माओं पर डाल रहे हैं।

Rakesh Mishra

Dec 17, 2025

एआई तस्वीर

जयपुर। राजस्थान में अंधविश्वास, जादू-टोना और भूत-प्रेत के नाम पर अपराधों की भयावह तस्वीर लगातार सामने आ रही है। कहीं बेटे ने भूत घुसने का दावा कर पिता की हत्या कर दी, तो कहीं मौसियां नवजात की जान लेने के बाद शैतान का हवाला देती रहीं। कब्रिस्तान से शव निकलवाने से लेकर रेलवे स्टेशन पर जानलेवा हमले तक, हर घटना में अंधविश्वास की परछाईं दिखी।

बेटे ने गैंती से की थी पिता की हत्या

दिसंबर महीने में जोधपुर शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया था। साथीन गांव में एक सीआईएसएफ जवान ने गैंती से अपने पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस दौरान पड़ोसी और एक किसान बुजुर्ग को बचाने के लिए बीच में आए, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दोनों को घायल कर दिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी बहकी-बहकी बातें करता रहा। उसने बताया कि उसके अंदर भूत घुस गया था और उसी ने पिता की हत्या करवाई। पूछताछ के दौरान आरोपी पुत्र जादू-टोना और तंत्र-मंत्र को ही घटना का कारण बता रहा था।

‘जल्लाद’ मौसियों ने 22 दिन के भांजे को मारा

इससे पहले नवंबर महीने में जोधपुर शहर से ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जब चार मौसियों ने मिलकर 22 दिन के भांजे की हत्या कर दी थी। इस घटना में मौसियां 'जल्लाद' बन गई थीं। चारों ने पहले मासूम का गला घोंटा, फिर उसे फर्श पर पटक दिया।

इतना ही नहीं, उसके गुप्तांग भी खींचे गए। जादू-टोने का रूप देने के लिए आरोपी मौसियों ने मासूम के शरीर पर हल्दी भी लगाई। पुलिस पूछताछ में चारों ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। उनका कहना था कि उन्हें भूत-प्रेत लग गया था और उन्होंने भांजे को नहीं मारा, बल्कि शैतान ने उसकी जान ली।

कब्रिस्तान से निकालना पड़ा था शव

सितंबर महीने में चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में चूरू रोड स्थित कब्रिस्तान से पुलिस को एक शव निकालना पड़ा था। मृतक के पुत्र इमरान ने आरोप लगाया था कि उसके पिता महबूब खां को जादू-टोना कर ननिहाल पक्ष ने मौत के घाट उतार दिया। बेटे का कहना था कि ससुराल पक्ष ने पिता में भूत-प्रेत होने की बात कहकर ऐसे टोटके किए, जिससे उनकी जान चली गई।

इसके बाद आरोपियों ने मामला टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि मृतक पर प्रेतात्मा का साया था और उसी ने उसकी जान ले ली। इमरान का आरोप था कि बेबी फलक जादू-टोना, झाड़-फूंक और तांत्रिक क्रियाएं करती है तथा खुद में आत्मा आने का दावा करती है। पहले परिजनों ने डर से शव को दफना दिया था, लेकिन बेटे के आरोप के बाद पुलिस ने कब्र से शव को निकाला।

जीजा ने की साली को मारने की कोशिश

अक्टूबर महीने में हनुमानगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन पर एक युवक ने युवती का गला दबाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने हस्तक्षेप कर युवती को बचा लिया। दोनों रिश्ते में जीजा-साली लगते हैं।

इस मामले में महिला ने बताया कि उनका परिवार खेती का काम करता है। एक दिन किसी ने बताया कि खेत में काफी पहले एक युवक की मौत हुई थी। इसके बाद से आरोपी जीजा का व्यवहार अजीब होने लगा। आरोपी का कहना था कि उसके शरीर में आत्मा घुस गई थी, इसी कारण उसने साली पर हमला किया।

