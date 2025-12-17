Jaipur: कागजों में सिमट गई 50 लाख तक फ्री इलाज की योजना, मासूम बच्चों को दे सकती है नई जिंदगी

योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार देने का वादा किया गया था। पात्रता, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और नामित निदान केंद्र भी तय किए गए, लेकिन घोषणा और अमल के बीच की खाई ने इस महत्वाकांक्षी योजना को फिलहाल कागजों तक सीमित कर दिया है। इलाज में देरी खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। कुछ मामलों में उपचार चक्र छूटना ही आजीवन विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकता है।