Train News: रेलवे ने दिया झटका, एक पैसेंजर ट्रेन पांच साल से बंद, दूसरी बार-बार रद्द, सिरोही-पाली जिले के यात्री परेशान

कोविड महामारी के दौरान बंद की गई अहमदाबाद-जयपुर पैसेंजर ट्रेन को पुनः शुरू करने की मांग क्षेत्रीय सांसद लुंबाराम तीन बार लोकसभा में उठा चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री को पत्र भी भेजे हैं। उत्तर-पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के साथ बैठक में भी ट्रेन संचालन पुनः शुरू करने का आग्रह किया गया, लेकिन अब तक रेलवे ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है।