सिरोही

Rajasthan: जालोर एएनटीएफ और सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 2.97 क्विंटल डोडा जब्त, तस्कर फरार

सिरोही जिले में एएनटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए कार से 2.97 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद किया। तस्कर कार छोड़कर फरार हो गया।

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Dec 11, 2025

बरामद अवैध डोडा पोस्त। फोटो- पत्रिका

सिरोही/पिंडवाड़ा। गुजरात राज्य से सटे सिरोही जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और सिरोही पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2.97 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद कर यूपी नंबर की कार को जब्त किया है। तस्करी की सूचना पर जालोर-सिरोही एएनटीएफ और पिंडवाड़ा पुलिस टीम ने मिलकर कार्रवाई की। मादक पदार्थ तस्करी के संबंध में जालोर एएनटीएफ चौकी टीम को सूचना मिली, जिस पर टीमें अलर्ट थीं।

एएनटीएफ टीम को सूचना मिली कि लग्जरी गाड़ी में अवैध डोडा पोस्त की तस्करी हो रही है। टीम ने अपनी पुख्ता जानकारी के आधार पर विवरण जुटाया तो पता चला कि मादक पदार्थ से भरी गाड़ी पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र से होकर गुजरने वाली है। इसके बाद एएनटीएफ ने पिंडवाड़ा थानाधिकारी को सूचना देकर संयुक्त कार्रवाई शुरू की।

टीम ने पीछा किया तो डिवाइडर पर चढ़ाई कार

सिरोही पुलिस अधीक्षक डॉ. प्यारेलाल शिवरान ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम ने निगरानी तेज की और गाड़ी को पकड़ने के लिए नाकाबंदी की। ऐसा जाल बिछाया गया कि तस्कर टीम की मौजूदगी भांप न सकें। टीम ने अपने निजी वाहन पर वन विभाग की प्लेट लगाई और सादा वेश में रहकर स्थानीय पुलिस से लगातार संपर्क बनाए रखा। इस बीच तस्कर टोल से बचने के लिए गाड़ी को कच्चे रास्तों से ले गया।

एएनटीएफ टीम ने गाड़ी को तीन से चार बार घेरने की कोशिश की, लेकिन तस्कर गांव की गलियों से होते हुए गाड़ी को हाईवे पर ले आया। वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ी में कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इसके बाद कार सवार तस्कर मौके से फरार हो गया। अंधेरा होने के कारण पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। गाड़ी की तलाशी में 14 कट्टों में 2 क्विंटल 97 किलो डोडा मिला।

हर टोल के बाद नंबर प्लेट बदल देता

एएनटीएफ टीम के अनुसार गाड़ी की तलाशी में अलग-अलग नंबर प्लेट मिलीं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तस्कर हर टोल पार करने के बाद गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देता था। गाड़ी यूपी नंबर की थी। माना जा रहा है कि यह चोरी की गाड़ी है।

इस टीम ने की कार्रवाई

पिंडवाड़ा थानाधिकारी महेंद्र कुमार सिरवी, एएनटीएफ चौकी जालोर प्रभारी मांगीलाल, हेड कांस्टेबल मांगीलाल, कांस्टेबल जीवाराम, अभयसिंह, लोकेश कुमार और जितेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Rajasthan: जालोर एएनटीएफ और सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 2.97 क्विंटल डोडा जब्त, तस्कर फरार

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

