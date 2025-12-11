Rajasthan: जालोर एएनटीएफ और सिरोही पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 2.97 क्विंटल डोडा जब्त, तस्कर फरार

एएनटीएफ टीम ने गाड़ी को तीन से चार बार घेरने की कोशिश की, लेकिन तस्कर गांव की गलियों से होते हुए गाड़ी को हाईवे पर ले आया। वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर वह घबरा गया और हड़बड़ी में कार को डिवाइडर पर चढ़ा दिया। इसके बाद कार सवार तस्कर मौके से फरार हो गया। अंधेरा होने के कारण पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई। गाड़ी की तलाशी में 14 कट्टों में 2 क्विंटल 97 किलो डोडा मिला।