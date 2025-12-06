Rajasthan: राजस्थान में यहां जुड़ गए नेशनल और स्टेट हाईवे, 25 किलोमीटर घूमकर आने से मिली राहत, ग्रामीणों में खुशी

दो साल पहले तक वासड़ा गांव के पास से गुजरती बनास नदी पर रपट भी नहीं थी। तब चनार, आवल, मूंगथला, गिरवर, बहादुरपुरा आदि गांवों के श्रमिक, किसान और ग्रामीण नदी से होकर ही आवागमन करते थे। बारिश के समय नदी में तेज वेग से पानी बहने के कारण आवाजाही पूरी तरह बंद हो जाती थी। तब उन्हें करीब 25 किलोमीटर अतिरिक्त रास्ता तय कर आबूरोड शहर, आबूरोड रीको औद्योगिक क्षेत्र, वासड़ा और मावल गांव आना-जाना पड़ता था। वहीं पुलिया बनने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है।