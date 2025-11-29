Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सिरोही

Sirohi: घटिया निर्माण सामग्री से भड़क उठे ग्रामीण, रुकवा दिया 46 लाख रुपए का काम, जानें पूरा मामला

Sirohi News: मंडार के सोनेला गांव में 46 लाख रुपए लागत से बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग के आरोपों पर ग्रामीणों ने विरोध जताया। निर्माण कार्य रुकवाकर ग्रामीणों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई।

2 min read
Google source verification

सिरोही

image

Rakesh Mishra

Nov 29, 2025

Sub Health Center, Sub Health Center in Sirohi, Sub Health Center Construction Work, Sub Health Center in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News

प्रदर्शन करते ग्रामीण। फोटो- पत्रिका

मंडार। सोनेला गांव से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर माताजी मंदिर के पास 46 लाख रुपए की लागत से बन रहे उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में घटिया सामग्री उपयोग किए जाने के आरोपों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य पर नाराजगी जताते हुए छत डालने की प्रक्रिया रुकवा दी और अब तक हुए निर्माण की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई।

सूचना मिलते ही रेवदर ब्लॉक चिकित्साधिकारी डॉ. लोंग मोहम्मद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि संबंधित विभाग के एईएन सहित उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत करवा जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही निर्माण कार्य पुनः शुरू होगा।

ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा

ग्रामीणों को जानकारी मिली कि ठेकेदार भवन पर छत डालने की तैयारी कर रहा है। पहले की गई शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीण बड़ी संख्या में निर्माण स्थल पर पहुंचे और प्रशासन-विभाग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों ने ठेकेदार को स्पष्ट कहा कि जब तक निर्माण और उपयोग सामग्री की जांच नहीं होती, तब तक कार्य शुरू नहीं किया जाए। इस संबंध में ग्रामीणों ने रेवदर ब्लॉक चिकित्साधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा।

ठेकेदार ने कहा

ठेकेदार सतीश कुमार जोशी ने बताया कि भवन का बजट 46 लाख रुपए है और निर्माण दो हजार स्क्वायर फीट क्षेत्र में स्वीकृत नक्शे के अनुसार किया जा रहा है। सीमेंट और सरिया ब्रांडेड हैं और ग्रामीण जिस भी एजेंसी से चाहें, जांच करवा सकते हैं। ग्रामीणों के आग्रह और ब्लॉक चिकित्साधिकारी के निर्देश पर फिलहाल निर्माण कार्य रोक दिया गया है।

पहले भी दिया था ज्ञापन

सोनेला निवासी नरसा राम माली, मफाराम माली और महेंद्र कुमार माली ने बताया कि गत 19 सितंबर को 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर में भी उन्होंने प्रभारी को ज्ञापन देकर शिकायत की थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने माताजी की ढाणी के पास उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया है, लेकिन ठेकेदार की ओर से घटिया सीमेंट, कमजोर सरिया और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवाने और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई।

ये भी पढ़ें

बड़ी सौगात: राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जानें किस जिले में कितने बनेंगे
बाड़मेर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

29 Nov 2025 02:32 pm

Published on:

29 Nov 2025 02:28 pm

Hindi News / Rajasthan / Sirohi / Sirohi: घटिया निर्माण सामग्री से भड़क उठे ग्रामीण, रुकवा दिया 46 लाख रुपए का काम, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

सिरोही

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Indian Railways: राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर होगा बड़ा काम, यात्रियों को जल्द मिलेगा तोहफा

High Level Platform, High-Level Platform in Abu Road, High-Level Platform in Rajasthan, Sirohi News, Rajasthan News
सिरोही

Rajasthan: राजस्थान के इस जिले में टमाटर की बंपर पैदावार की उम्मीद, फिर भी किसान परेशान, जानिए वजह

Tomato, Tomato Farming, Tomato Yield, Tomato Price, Sirohi News, Rajasthan News
सिरोही

Sirohi: मजदूरी कर पिता ने पढ़ाया, अब बेटी राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कर रही नाम रोशन

सिरोही

Rajasthan: 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत, गांव जाते समय ट्रेलर ने मारी टक्कर, पिता का रो-रोकर बुरा हाल

सिरोही

Rajasthan Weather: नवंबर महीने में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी, 15 सालों बाद 0°C पर पहुंचा तापमान, जमने लगी बर्फ, IMD ने 5 जिलों में दिया येलो अलर्ट

सिरोही
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.