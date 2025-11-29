Sirohi: घटिया निर्माण सामग्री से भड़क उठे ग्रामीण, रुकवा दिया 46 लाख रुपए का काम, जानें पूरा मामला

सोनेला निवासी नरसा राम माली, मफाराम माली और महेंद्र कुमार माली ने बताया कि गत 19 सितंबर को 'प्रशासन गांवों के संग' शिविर में भी उन्होंने प्रभारी को ज्ञापन देकर शिकायत की थी। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की बढ़ती आबादी को देखते हुए सरकार ने माताजी की ढाणी के पास उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया है, लेकिन ठेकेदार की ओर से घटिया सीमेंट, कमजोर सरिया और निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जांच करवाने और दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन अब तक कोई जांच नहीं हुई।